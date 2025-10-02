Olympischer Glanz beim Landesligisten

"Olympischer Glanz auf unserer Anlage: Bobsport-Legende Kevin Kuske vom @scpotsdam.e.v hat gestern das Training unserer Landesliga-Mannschaft besucht, um professionellen Input vor allem in den Bereichen Kraft und Schnelligkeit zu vermitteln. Ein Glücksfall, den wir der langjährigen Freundschaft unseres Sponsors Alex Köhler von @autokoehler__potsdam zu dem 1,96 Meter großen Ausnahmeathleten zu verdanken haben.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns Kevin mit seiner Expertise und Erfahrung zur Seite steht. Ich bin ein großer Fan davon, die Symbiosen zwischen verschiedenen Sportarten zu nutzen, um neue Impulse zu setzen und die Leistung zu steigern. Gerade im athletischen Bereich erwarten wir uns von der Zusammenarbeit echte Fortschritte“, sagt Alex Ost, sportlicher Leiter der SG Bornim, zu der angestrebten Kooperation mit dem viermaligen Olympiasieger und siebenmaligen Weltmeister.