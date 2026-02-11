Olympique Marseille trennt sich von Roberto De Zerbi nach PSG-Debakel

Was als Aufbruch in eine neue Ära im Sommer 2024 begann, endete am vergangenen Sonntag in einem sportlichen Scherbenhaufen. Die verheerende 0:5-Niederlage im heimischen Stade Vélodrome gegen den Erzrivalen Paris Saint-Germain war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es war die höchste Heimniederlage in der Geschichte des Duells für Marseille.

Bereits unmittelbar nach dem Spiel wirkte De Zerbi sichtlich gezeichnet und bat die Fans um Entschuldigung. In den darauffolgenden 48 Stunden führten Präsident Pablo Longoria, Sportdirektor Medhi Benatia und Klub-Besitzer Frank McCourt intensive Gespräche mit dem 46-jährigen Italiener, an deren Ende nun die Trennung steht.

In der offiziellen Stellungnahme dankte der Verein De Zerbi für seinen „Einsatz, seine Professionalität und die Leidenschaft“, die er nach Südfrankreich gebracht habe. Dennoch herrscht nun sportliches Vakuum. Ein direkter Nachfolger wurde noch nicht präsentiert; interimistisch dürfte das Trainerteam der Reserve übernehmen, während Longoria bereits den Markt nach einer stabilen Lösung sondiert.