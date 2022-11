Olympiastadion? FSV Basdorf hat für den 1.FC Union eine andere Idee Verein bietet dem Berliner Bundesligisten eine Alternative zum Stadionumzug

Mit einem ultimativen Angebot lockt der FSV Basdorf den Berliner Bundesligisten 1.FC Union in den Landkreis Oberhavel/Barnim. Bietet der Verein bislang „höchsten“ Kreisoberliga-Fußball, erhofft er sich bald ein volles Stadion durch die Köpenicker. Der mit einem Augenzwinkern zu lesende Beitrag führt alle Vorteile auf. Ob man sich am Stadion an der Alten Försterei bereit seine Gedanken macht?

Das Angebot im Wortlaut: