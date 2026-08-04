Olympias Eitorf: Tsompanidis kehrt zurück, Blick Richtung Top 5 Nach einer schwankenden Vorsaison peilt der Klub die vorderen Plätze an. von red · Heute, 15:41 Uhr · 0 Leser

Mustafe Podvorica und Ioannis Zarafidis verstärken Olympias Eitorf. – Foto: Verein

Der GSV Olympias Eitorf hat ein kräftezehrendes Jahr hinter sich und beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem elften Tabellenplatz. Zur neuen Saison schlagen die Eitorfer personell ein bekanntes Kapitel auf: An der Seitenlinie übernimmt wieder Apostolos Tsompanidis das Zepter, während frisches Blut im Kader für neuen Schwung sorgen soll.

Bekanntes Gesicht an der Seitenlinie Mit 37 Punkten auf der Habenseite reichte es für die Eitorfer im Vorjahr am Ende knapp für den rettenden elften Rang. Präsident Arkadis Vafiadis blickt auf eine turbulente Zeit zurück, ist aber froh über den Ausgang: „Die Saison hatte viele Schwankungen. Letztendlich waren wir froh, die Klasse zu halten.“ Nun übernimmt mit Tsompanidis ein alter Bekannter die Verantwortung für die erste Mannschaft. Der 37-jährige Übungsleiter coachte die Eitorfer bereits in den Spielzeiten 2022/23 sowie 2023/24 und kehrt nach einer Pause auf den Trainerstuhl zurück. Bezirksliga-Erfahrung für den Aufschwung Um dem Kader neue Impulse zu verleihen, ging der Klub auf dem Transfermarkt in die Offensive und präsentierte insgesamt neun Neuzugänge. Besonders in der Spitze gewinnt das Aufgebot an Qualität hinzu: Mit Ioannis Zarafidis kehrt ein bezirksligaerfahrener Akteur nach einem Jahr zurück zu Olympias. Zudem bringt auch Mustafe Podvorica wertvolle Erfahrung aus der Bezirksliga mit.

Auf dem Trainingsplatz laufen die Vorbereitungen bereits seit Mitte Juli. „Die Vorbereitung hat am 15. Juli angefangen und wir sind bisher sehr zufrieden, wie es läuft. Wir haben dieses Jahr eine kleine Auffrischung der Mannschaft gemacht und neun neue Spieler geholt, von denen wir uns neue Impulse versprechen“, zieht Vafiadis bezüglich des Aufgalopps eine durchweg positive Zwischenbilanz. Top-5 mit Blick nach oben Für die anstehende Spielzeit stecken die Verantwortlichen die Ziele deutlich höher ab als im Vorjahr. Nach der geglückten Rettung schielt der Klub nun auf die oberen Tabellenregionen „Unser Ziel ist es, in den Top 5 zu landen und, wenn möglich, um den Aufstieg mitzuspielen“, so der Präsident.