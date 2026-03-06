Olympia verpflichtet zur neuen Saison den Toptorjäger der Liga Der FV Olympia Laupheim setzt damit ein Signal für die Zukunft von Matthias Kloos · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

Dominik Martin wird in der kommenden Saison für die Olympia auf Torejagd gehen – Foto: SV Reinstetten

Der FV Olympia Laupheim hat eine Verpflichtung bekanntgegeben, die in der Landesliga, Staffel 4, für Aufmerksamkeit sorgen dürfte. Zur Saison 2026/27 wechselt Dominik Martin (23) zur Oympia. Der Angreifer führt derzeit die Torjägerliste der Liga deutlich an und kommt in der laufenden Spielzeit für den SV Reinstetten auf 17 Tore in 17 Spielen (auf Platz zwei folgt Nikola Stojnovic von Türkspor Neu-Ulm, der bislang zehn Tore erzielt hat). Gleich zum Rückrundenstart erzielte Martin einen Doppelpack gegen den TSV Neu-Ulm.

Die Mitteilung des Vereins beginnt wie folgt: „Heute dürfen wir die Verpflichtung vom aktuellen Top-Torjäger der Landesliga IV - Dominik Martin - bekanntgeben." Damit setzt der FV Olympia ein Signal für die Zukunft – und verstärkt sich mit einem Spieler, der seine Torgefahr in dieser Saison und auch schon viele Jahre davor konstant nachgewiesen hat. Martin war erst zu Beginn der laufenden Runde zum SV Reinstetten gewechselt. Zuvor spielte er für den SV Sulmetingen, die TSG Ehingen und den SSV Ehingen-Süd. Beim FV Olympia wird die Personalie als Ergebnis einer längeren Entwicklung verstanden. Trainer Andy Spann beschreibt den Weg zur Verpflichtung so: „Ich war jedes Jahr mal mit Dome im Austausch. Dieses Jahr hat für uns alle die Konstellation super gepasst.“ Spann ordnet den Transfer zugleich in den größeren Zusammenhang der Vereinsstrategie ein: „Die Verpflichtung von Dome bestätigt uns in unserer nachhaltigen und geduldigen Arbeit.“

Diese Worte lassen erkennen, dass der Verein den Neuzugang nicht nur wegen seiner aktuellen Torquote verpflichtet hat, sondern als Teil einer übergeordneten sportlichen Planung betrachtet. Spann formuliert den Anspruch des FV Olympia entsprechend deutlich: „Wir wollen die Olympia stabilisieren und zu gegebener Zeit auch wieder in höheren Sphären mitmischen. Auf diesem Weg ist Dome ein passendes Puzzlestück.“ Für Laupheim kommt die Nachricht in einer Phase, in der die Mannschaft selbst um Konstanz ringt. Der FV Olympia steht derzeit auf Platz sechs der Landesliga Staffel 4. Am vergangenen Spieltag setzte es eine knappe 0:1-Niederlage gegen den FC Srbija Ulm, an diesem Samstag wartet um 14:30 Uhr das Duell mit dem TSV Neu-Ulm. Sportlich geht es also zunächst um die laufende Saison. Doch mit der Verpflichtung des aktuell treffsichersten Angreifers der Liga blickt der Verein bereits erkennbar über den Sommer hinaus.