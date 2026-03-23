Olympia und Wenden II mit Big-Points, Rot-Weiß und Mascherode knapp

– Foto: Friedhelm Brauner

Der 17. Spieltag der Kreisliga Braunschweig begann bereits am Donnerstag mit einem Kellerkracher. Auch am Sonntag kam es zum Duell um die rote Laterne, wobei jeweils die Auswärtsteams gewannen. An der Spitze feierten Rot-Weiß und Mascherode zwei knappe Siege und gehen im Gleichschritt vorne weg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Wenden II feierte bereits am Donnerstag einen knappen Auswärtssieg und wichtige Big-Points im Keller. Luca-Pascal Ebers erzielte in der 73. Minute das goldene Tor der Partie. Nach dem 1:0-Sieg vom RSV im Hinspiel also die direkte Revanche. Wenden steht nun fünf Punkte vorm RSV.

Mascherode sichert sich spät drei Punkte. Lennart Appel brachte FT in Führung, doch Torben-Carsten Krömke und Simon Igelmann drehten die Partie. Sebastian Schulze glich kurz vor Schluss aus, ehe Tim Brandt in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Ganz wichtige Punkte für Mascherode, die nach drei Niederlagen in Serie gegen die Freien Turner wieder gewinnen konnten und in Lauerstellung auf Platz zwei bleiben.

Rot-Weiß bleibt an der Spitze und gewinnt knapp in Lamme. Alpay Torum brachte die Gäste früh in Führung, Daniel Machus glich aus. Top-Torjäger Masirullah Omarkhiel traf doppelt für den Tabellenführer, während Leon Heinl zwischenzeitlich für Lamme erfolgreich war. Es war der siebte Sieg in Serie von Rot-Weiß gegen Lamme.

Nach Rückstand dreht Vahdet das Spiel. Jan-Philipp Walther brachte Melverode in Führung, doch Abdul Malik Ciftici glich aus. Anschließend sorgten Ahmed Farid Abdelalim Ibrahim und Akman Altay für den Heimsieg. Vahdet springt auf Rang sechs. Nach drei klaren Niederlagen in Serie gegen Melverode-Heidberg tut der Heimsieg besonders gut.

Weddel entscheidet ein enges Spiel spät für sich. Nils Gehde brachte sein Team früh in Führung, Velten Kausche glich aus. Kurz vor Schluss traf erneut Torjäger Gehde und sicherte Weddel die drei Punkte. Es war bereits der dritte Sieg in der laufenden Saison gegen Stöckheim. Zudem sprang man auf Rang drei.

Kralenriede dreht ein spektakuläres Spiel. Kerem Ihsan Demirboga brachte die Gastgeber in Führung, doch Diallo, Echevarria Verastegui und Engler stellten auf 1:3. Maik Klinkert, Nils Neugebauer und Marc Thormeyer sorgten mit ihren Treffern für die Aufholjagd und den Heimsieg. Leu rutschte auf Platz zehn ab.