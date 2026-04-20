Olympia und Lehndorf holen Big-Points; Wildes Spiel in Wenden

– Foto: Friedhelm Brauner

Im Titelrennen der Kreisliga Braunschweig patzte Mascherode erneut und scheint, den Aufstieg wieder nicht zu realisieren. Im Keller hingegen feierten Olympia und Lehndorf II echte Big-Points. Wir schauen auf die Spiele vom Wochenende in der Übersicht.

Melverode-Heidberg feierte einen klaren Heimsieg. Sebastian Schwartz brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung (45.). In der Schlussphase sorgten Aram Ayoub (85.) und Alexey Ballard (90.+3) für den deutlichen 3:0-Endstand. Ein wichtiger Sieg für die Hausherren. Die Freien Turner hingegen rutschten auf Rang vier ab.

Lamme ging durch Luis Baron (13.) in Führung, doch HSC Leu blieb dran. Priviledge Tonotenda Chidavaezi glich per Foulelfmeter aus (38.), ehe Willi Brandt kurz vor Schluss (86.) den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Lamme verlor damit also auch das zweite direkte Duell der Saison gegen Leu.

Auch in Stöckheim gab es ein torreiches Spiel mit besserem Ende für den Tabellenführer. Nach früher Führung durch Masirullah Omarkhiel (21.) drehte Stöckheim die Partie durch einen Doppelpack von Andre Stielau (32., 41.) und Tim Linus Beuerle (51.) auf 3:1. Rot-Weiß kam zurück: James Victor (64.) und Kerem Karabudak (65.) glichen aus. Nach dem erneuten Stöckheimer Treffer durch Lennart Mura (75.) konterte Karabudak (77.) erneut, ehe Sapmaz Muzaffer (80.) den 5:4-Siegtreffer erzielte. Die Gäste nutzten den Patzer von Mascherode und erzielten, wie im Hinspiel, fünf Treffer.

Lehndorf setzte sich auswärts durch. Tobias Berger traf kurz nach der Pause zur Führung (48.), ehe Andre Koesling in der Schlussphase (86.) den Deckel draufmachte. Trotz Gelb-Rot für Lorenz Böttcher (82.) blieb es beim 2:0-Erfolg. Ein enorm wichtiger Sieg für die Gäste, die auf Rang elf kletterten. Für die Hausherren sieht es düster aus mit nur 14 Zählern.

Mascherode startete gut und ging durch Sven Müller (3.) früh in Führung. Kralenriede antwortete durch Marius-Florian Virtej (19.) und drehte die Partie schließlich durch Kaan Kaptan (76.) zum 2:1-Auswärtssieg. Gegen das formstärkste Team der Liga kassierte Mascherode die zweite Niederlage in Serie und hat nun fünf Punkte Abstand auf die Tabellenspitze.

Ein echtes Torfestival lieferten sich Wenden II und Weddel. Die Gäste gingen durch Niklas Oehlschlägel (18.) und Nils Gehde (34.) früh mit 2:0 in Führung. Wenden kämpfte sich zurück: Leon Giebel (51.) und Lino Klaus (56.) glichen aus. In einer wilden Schlussphase ging es hin und her – Gehde (61., 81.) traf dreifach für Weddel, während Giebel (65.) und Jonah Wesche (73., 84.) für Wenden jeweils ausglichen. Am Ende stand ein spektakuläres 5:5. Wenden rutschte zwar auf Platz zwölf ab, dennoch ist es ein gewonnener Punkt.