Olympia Uelsen zu Gast bei BW Lohne

– Foto: Robert Gertzen

Im Mittelfeldduell der Frauen-Landesliga Weser-Ems reist der SV Olympia Uelsen zu BW Lohne. Nach dem Sieg im Hinspiel will Uelsen erneut punkten – warnt jedoch vor einem veränderten Gegner.

Am Sonntag, 15. März, empfängt BW Lohne in der Frauen-Landesliga Weser-Ems den SV Olympia Uelsen. Beide Teams bewegen sich im engen Tabellenmittelfeld: Lohne steht mit 14 Punkten auf Rang acht, Uelsen folgt mit 15 Zählern auf Platz sechs.

Das Hinspiel entschieden die Uelsenerinnen mit 4:2 für sich. Dennoch warnt Trainer Mathias Hendriks davor, sich an diesem Ergebnis zu orientieren. „Wir erwarten mit BW Lohne einen schwer einzuschätzenden Gegner. Die Hinrunde lief für Lohne nicht nach ihren Erwartungen. Das Hinspiel konnten wir noch mit 4:2 gewinnen.“

Gerade deshalb sieht Hendriks seine Mannschaft in der Pflicht, das vergangene Duell aus den Köpfen zu bekommen. „Wir müssen das Ergebnis aus dem Hinspiel aus den Köpfen bekommen, da BW Lohne nun ganz anders auftreten wird.“

Für die Gastgeberinnen ist die Partie zudem der erste Pflichtspieleinsatz im Jahr 2026. Uelsen hingegen konnte bereits am vergangenen Wochenende Spielpraxis sammeln. „Es ist das erste Pflichtspiel im Jahr 2026 für Lohne. Wir wollen nach dem letzten Spiel vom letzten Wochenende gegen Meppen/Schwefingen die positiven Dinge mitnehmen und drei Punkte aus Lohne entführen“, sagt Hendriks.

Damit geht Uelsen mit dem Ziel in die Begegnung, im Tabellenmittelfeld weiter Boden gutzumachen. Lohne hingegen wird versuchen, vor heimischem Publikum erfolgreich ins Pflichtspieljahr zu starten und den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.