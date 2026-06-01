Olympia Uelsen verspielt Führung gegen den OSC

– Foto: Florian Weiden

Der SV Olympia Uelsen hat sein Heimspiel in der Frauen-Landesliga Weser-Ems gegen den Osnabrücker SC trotz zwischenzeitlicher Führung verloren. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahmen die Gäste nach der Pause zunehmend die Kontrolle.

Der SV Olympia Uelsen hat im Heimspiel gegen den Osnabrücker SC eine 2:1-Führung nicht über die Zeit gebracht und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Besonders die zweite Halbzeit bereitete Trainer Mathias Hendriks Sorgen.

„Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und mussten früh den Gegentreffer schlucken“, sagte Hendriks nach der Partie. Bereits in der dritten Minute brachte Cagla Atasoy die Gäste in Führung. Danach fand Uelsen jedoch besser in die Begegnung und kombinierte sich immer wieder gefährlich nach vorne. „Wir kamen dann besser ins Spiel und kombinierten uns sehr gut nach vorne“, erklärte der Trainer.

Die Gastgeber drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Isa Kelder erzielte zunächst den Ausgleich (18.), ehe Kaya Reinink in der 27. Minute zum 2:1 traf. „Wir drehten dann auch verdient das Ergebnis auf 2:1 und konnten unsere Chancen effizient nutzen“, sagte Hendriks.

Doch die Freude währte nicht lange. Noch vor der Pause gelang Joanna Lehnen der Ausgleich zum 2:2 (31.). „Kurz vor der Pause dann das 2:2. Damit ging es in die Pause“, fasste Hendriks zusammen.

Nach dem Seitenwechsel wollte Olympia den Druck erhöhen und früher attackieren. „Nach der Pause wollten wir mehr ins Pressing kommen und dem OSC wenig Möglichkeiten bieten“, erklärte der Trainer. Der Plan ging jedoch nicht auf. „Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel, und der OSC wurde präsenter und gefährlicher.“

Die Entscheidung fiel schließlich nach einem Fehler im Spielaufbau. „Ein zu kurzer Rückpass zur Torhüterin sorgte dann für die 3:2-Führung für den OSC“, sagte Hendriks. Vanessa Beste nutzte die Situation in der 59. Minute zum Siegtreffer.

Am Ende zeigte sich der Uelsener Trainer selbstkritisch: „Der Sieg für den OSC geht in Ordnung. Wir kamen in der zweiten Halbzeit nicht mehr in die Zweikämpfe und konnten unsere eigenen Chancen nicht nutzen.“