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Olympia Uelsen verpflichtet Annika Olthoff für die neue Saison
Die Offensivspielerin wechselt im Sommer von der FSG Twist zum Frauen-Landesligisten SV Olympia Uelsen.
Der SV Olympia Uelsen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Mit Annika Olthoff stößt im Sommer eine neue Spielerin von der FSG Twist zum Team aus der Frauen-Landesliga Weser-Ems.
Der SV Olympia Uelsen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Annika Olthoff wird im Sommer von der FSG Twist zum Frauen-Landesligisten wechseln und künftig das Team der ersten Damen verstärken.
Trainer Mathias Hendriks bestätigte den Transfer bereits mit Blick auf die kommende Spielzeit: „Neuzugang im Sommer. Annika Olthoff von der FSG Twist wechselt im Sommer zu Olympia Uelsen.“
Auch der Verein selbst begrüßte die künftige Spielerin bereits öffentlich und betonte ihre sportlichen und charakterlichen Eigenschaften. Olthoff bringe viel Motivation, Teamgeist und Freude am Fußball mit und wolle beim SV Olympia Uelsen den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Mit der Verpflichtung setzt der Verein ein frühes Zeichen in der Kaderplanung für die neue Saison. Gleichzeitig soll Olthoff künftig zusätzliche Optionen im Team schaffen und sich in die bestehende Mannschaft integrieren.
Beim SV Olympia Uelsen blickt man der Zusammenarbeit positiv entgegen und hofft, dass sich die Spielerin schnell in ihrem neuen Umfeld einfindet und sportlich einbringen kann.