Olympia Uelsen verpflichtet Annika Olthoff für die neue Saison

Der SV Olympia Uelsen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Annika Olthoff wird im Sommer von der FSG Twist zum Frauen-Landesligisten wechseln und künftig das Team der ersten Damen verstärken.

Trainer Mathias Hendriks bestätigte den Transfer bereits mit Blick auf die kommende Spielzeit: „Neuzugang im Sommer. Annika Olthoff von der FSG Twist wechselt im Sommer zu Olympia Uelsen.“