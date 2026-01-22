Olympia Uelsen verlängert mit Mathias Hendriks

v.l.n.r.: Jürgen Kuite (Fußballvorstand), Mathias Hendriks (Trainer Frauen I) und Hans Kerperin (Fußballvorstand). – Foto: SV Olympia Uelsen

Der SV Olympia Uelsen hält am eingeschlagenen Weg fest: Mathias Hendriks hat seinen Vertrag als Trainer der 1. Frauenmannschaft um ein weiteres Jahr verlängert. Der Verein setzt damit bewusst auf Stabilität und Vertrauen in die bisherige Arbeit des Coaches.

Stabilität trotz personeller Herausforderungen Seit seinem Amtsantritt zur Saison 2025/2026 steht Hendriks für klare Strukturen, Teamgeist und sportliche Weiterentwicklung. Trotz einer angespannten Personalsituation formte er eine geschlossene und leistungsbereite Einheit. In der Frauen-Landesliga Weser-Ems belegt Olympia Uelsen aktuell einen soliden 6. Tabellenplatz. Das ausgegebene Ziel für die laufende Spielzeit ist ein gesicherter einstelliger Tabellenrang.

Verstärkungen und klare Perspektive Positive Impulse gab es auch im Oktober 2025: Mit Ulrike Kronemeyer kehrte nach dreijähriger Fußballpause eine Spielerin zurück, die den Kader verstärkte. Zudem schloss sich Letizia Brill dem Team an und feierte einen gelungenen Einstand mit dem Treffer zum 3:1-Endstand gegen die SpVg. Aurich U20.

Der Fußballvorstand des SV Olympia Uelsen zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verlängerung. Die Verantwortlichen betonen ihre Wertschätzung für die geleistete Arbeit und blicken zuversichtlich auf die Rückrunde sowie die bereits laufenden Planungen für die kommende Saison. Sportlich geht es für die Uelsenerinnen am Samstag, 7. März 2026, mit dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause auswärts bei der FSG Union/Schwefingen weiter. Im Bezirkspokal überwintert Olympia Uelsen ebenfalls und trifft am Montag, 6. April 2026, im Viertelfinale auswärts auf den Ligakonkurrenten SV Concordia Emsbüren. ➡️ Am Montag veröffentlichen wir das Interview mit Marcel Gebhardt von den Damen des SV Concordia Emsbüren