Olympia Uelsen überzeugt mit Auswärtssieg in Lohne

Der SV Olympia Uelsen hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen verdienten 2:0-Auswärtssieg bei BW Lohne gefeiert. Die Gäste legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg und verteidigten die Führung im zweiten Durchgang konsequent.

Von Beginn an präsentierte sich Uelsen gut eingestellt. „Wir starteten von Beginn an gut in die Partie, nahmen die Zweikämpfe an und spielten ruhig auf“, sagte Kapitänin Selina Vrye. Trotz variabler Offensivbewegungen der Gastgeberinnen behielt das Team die Kontrolle: „Durch den ständigen Positionswechsel der Lohner Offensive waren wir gezwungen, permanent zu verschieben. Durch eine gute und klare Kommunikation ist uns jenes aber sehr gut gelungen.“

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erspielte sich Uelsen zunehmend Vorteile. Nach einer Kombination durch das Zentrum brachte Chiara Kösters die Gäste in der 27. Minute in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Ulrike Kronemeyer nach einer Vorteilssituation auf 2:0 (32.).

Nach der Pause trat BW Lohne offensiver auf und drängte auf den Anschlusstreffer. Die Defensive von Olympia Uelsen hielt jedoch stand. „In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber zwar offensiver und drängten auf den Anschlusstreffer. Dennoch blieben wir auf allen Positionen standhaft und verteidigten leidenschaftlich“, erklärte Vrye.

Insgesamt sah die Kapitänin eine geschlossene Mannschaftsleistung: „Wir zeigten als Team sowohl spielerisch als auch kämpferisch auf allen Ebenen eine hervorragende und astreine Leistung und dürfen diese drei Punkte verdient mitnehmen.“ Entsprechend groß war die Zufriedenheit nach dem Abpfiff: „Wir waren als Team super stolz auf uns und mehr als happy.“

Mit dem Sieg verbessert sich der SV Olympia Uelsen auf 18 Punkte und festigt seinen Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft will den positiven Trend fortsetzen: „Dieses Gefühl wollen wir unbedingt in allen kommenden Spielen erneut aufblühen lassen und damit weiter auf Punktejagd gehen“, sagte Vrye.