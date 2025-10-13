Olympia Uelsen rettet späten Punkt in Hage

Der SV Olympia Uelsen kam beim SV Hage nicht über ein 1:1 hinaus. Nach einem frühen Gegentreffer dominierten die Gäste zwar über weite Strecken das Spiel, belohnten sich aber erst kurz vor Schluss für ihren Aufwand.

Für den SV Olympia Uelsen stand am Wochenende die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Mit einem dezimierten Kader, aber dem klaren Ziel, „die drei Punkte mit in die Grafschaft zu nehmen“, reiste die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks zum Tabellenelften SV Hage. Am Ende sprang nach einem zähen Spielverlauf jedoch nur ein 1:1-Unentschieden heraus.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste: Bereits in der dritten Minute nutzte Hage eine Unachtsamkeit auf der rechten Seite und ging früh in Führung. „Wir kamen schlecht ins Spiel. Eine Unachtsamkeit auf der rechten Seite brachte die Heimmannschaft früh in Führung“, erklärte Hendriks. Doch der Rückstand schockte Uelsen nur kurz. Das Team übernahm zunehmend die Kontrolle und drückte den SV Hage tief in die eigene Hälfte.

„Wir ließen uns aber nicht aus der Bahn bringen und drückten das komplette Spiel Hage in ihrer Hälfte“, so der Coach weiter. Chancen erspielten sich die Gäste in Serie, doch immer wieder stand die stark aufspielende Hager Torhüterin im Weg. „Leider scheiterten wir des Öfteren an der guten Torfrau von Hage. Man muss aber auch sagen, dass wir einfach nicht genau genug gewesen sind. Ich hadere ein wenig mit der Chancenverwertung“, gab Hendriks zu.