Olympia Uelsen peilt Sprung auf Rang fünf an

– Foto: Florian Weiden

Der SV Olympia Uelsen will im Saisonendspurt der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiter Boden gutmachen. Gegen den Tabellenletzten Osnabrücker SC soll im letzten Heimspiel ein weiterer Sieg her.

Für den SV Olympia Uelsen geht es am Wochenende darum, den positiven Trend der vergangenen Wochen fortzusetzen. Nach zuletzt überzeugenden Leistungen möchte die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks im Heimspiel gegen den Osnabrücker SC erneut punkten und den Blick weiter nach oben richten.

„Wir wollen an die guten Leistungen der letzten Woche anknüpfen und wieder dreifach punkten“, sagte Hendriks vor der Partie. In der Tabelle liegt Olympia derzeit mit 28 Punkten auf Rang sechs, hat aber weiterhin das obere Mittelfeld im Visier. „Wir haben ganz klar Platz fünf im Blick“, betonte der Trainer.

Im letzten Heimspiel der Saison soll die Mannschaft noch einmal alles investieren, um die Spielzeit erfolgreich abzuschließen. „Im letzten Heimspiel wollen wir nochmal alles geben und alles rausholen“, kündigte Hendriks an.

Mit dem Osnabrücker SC reist allerdings ein Gegner an, der trotz Tabellenplatz zwölf nicht unterschätzt werden darf. Die Gäste warten zwar bereits seit längerer Zeit auf ein Erfolgserlebnis, wollen sich im Saisonendspurt aber ebenfalls noch einmal ordentlich präsentieren.

Für Uelsen bietet die Partie die Chance, den Abstand auf die Teams vor ihnen weiter zu verkürzen und die Saison mit einem starken Endspurt abzuschließen.