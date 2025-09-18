Olympia Uelsen fegt Lohne/Wietmarschen mit 6:0 aus dem Pokal

Der SV Olympia Uelsen hat in der ersten Runde des Bezirkspokals ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:0-Erfolg gegen die SG Lohne/Wietmarschen ließ das Team von Trainer Mathias Hendriks keine Zweifel am Weiterkommen – und bestätigte die Favoritenrolle eindrucksvoll.

Mit einem klaren 6:0-Sieg beim Bezirksligisten SG Lohne/Wietmarschen hat der SV Olympia Uelsen am Dienstagabend souverän die nächste Runde des Frauen-Bezirkspokals Weser-Ems erreicht. Bereits zur Pause führte der Landesligist mit 3:0, ehe im zweiten Durchgang die Entscheidung deutlich ausfiel.

„Glaube, das Ergebnis spricht für sich!“, sagte Trainer Mathias Hendriks nach dem Spiel. „Klares Ziel war das Weiterkommen. Lohne/Wietmarschen war die ersten Minuten ein-, zweimal gefährlich. Danach hatten wir aber das komplette Spiel über alles im Griff und haben es dann super runtergespielt.“

Von Beginn an übernahm Uelsen nach einer kurzen Abtastphase die Kontrolle. Esther Brokamp und Selina Vrye sorgten mit einem Doppelschlag für eine frühe Führung, Leonie Vrye erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Hannah Jonker doppelt, ehe Greta Annen in der Schlussphase den Endstand besiegelte.