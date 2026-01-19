Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Florian Weiden
Olympia Uelsen dominiert in der Hallensaison
Vier Turniere, vier Finaleinzüge – starke Auftritte gegen höherklassige Konkurrenz
Die Hallensaison 2025/26 in der Grafschaft Bentheim war für den SV Olympia Uelsen ein voller Erfolg. Mit vier Finalteilnahmen aus vier Turnieren unterstrich die Mannschaft eindrucksvoll ihre Konstanz und Wettbewerbsfähigkeit – auch gegen überklassige Gegner.
Erfolgreicher Auftakt beim Wolbert Cup
Den Start in den Turnierwinter machte Olympia Uelsen beim Wolbert Cup. Dort erreichte das Team das Endspiel und musste sich erst im Finale geschlagen geben. Platz zwei war dennoch ein starkes Ausrufezeichen zum Auftakt der Hallensaison.
Auch der weitere Verlauf verlief erfolgreich. Sowohl beim Peters Cup als auch beim Volksbank Cup setzte sich Olympia jeweils durch und holte den Turniersieg. Mit disziplinierten Auftritten und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließ das Team die Konkurrenz hinter sich und bestätigte seine starke Form.
Glanzpunkt beim Grafschafter Hallenmasters
Ein besonderes Highlight war das 19. Grafschafter Hallenmasters des SC Union Emlichheim. Bereits in der Qualifikation überzeugte Olympia Uelsen mit Platz zwei und sicherte sich damit den Einzug in das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld.
Im Turnierverlauf schaltete die Mannschaft mehrere Landes- und Bezirksligisten aus und zog erneut ins Finale ein. Dort reichte es am Ende zu einem respektablen zweiten Platz – ein weiterer Beweis für die sportliche Klasse der Kreisliga-Mannschaft.
Konstanz über den gesamten Winter
Vier Turniere, vier Finalteilnahmen – diese Bilanz spricht für sich. Olympia Uelsen präsentierte sich über Wochen hinweg stabil, mutig und konkurrenzfähig. Besonders bemerkenswert: Die Mannschaft blieb verletzungsfrei und setzte im Laufe der Saison viele verschiedene Spieler ein, die jeweils ihren Anteil am Erfolg hatten.
Trainer lobt Geschlossenheit
Trainer Tobias Vennegeerts zeigte sich trotz der Finalniederlage beim Hallenmasters stolz auf sein Team: „Die Hallensaison war der Wahnsinn. Von Turnier zu Turnier haben wir uns gesteigert, auch wenn nicht immer alles nach Plan lief. Durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit wurde jedes Turnier zu einem Highlight. Wir haben viele Spieler eingesetzt, jeder konnte ein Turnier gewinnen und wir sind verletzungsfrei geblieben. Heute war natürlich der Höhepunkt – auch wenn wir uns nicht krönen konnten, verdient das Team ein riesiges Kompliment. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen.“
Mit starken Ergebnissen, überzeugenden Leistungen und einem klaren sportlichen Profil hat Olympia Uelsen in der Hallensaison ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt – und geht mit viel Rückenwind in die Rückrunde der Kreisliga Bentheim.