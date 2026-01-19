Olympia Uelsen dominiert in der Hallensaison

Erfolgreicher Auftakt beim Wolbert Cup Den Start in den Turnierwinter machte Olympia Uelsen beim Wolbert Cup. Dort erreichte das Team das Endspiel und musste sich erst im Finale geschlagen geben. Platz zwei war dennoch ein starkes Ausrufezeichen zum Auftakt der Hallensaison. Auch der weitere Verlauf verlief erfolgreich. Sowohl beim Peters Cup als auch beim Volksbank Cup setzte sich Olympia jeweils durch und holte den Turniersieg. Mit disziplinierten Auftritten und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließ das Team die Konkurrenz hinter sich und bestätigte seine starke Form.

Glanzpunkt beim Grafschafter Hallenmasters Ein besonderes Highlight war das 19. Grafschafter Hallenmasters des SC Union Emlichheim. Bereits in der Qualifikation überzeugte Olympia Uelsen mit Platz zwei und sicherte sich damit den Einzug in das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld. Im Turnierverlauf schaltete die Mannschaft mehrere Landes- und Bezirksligisten aus und zog erneut ins Finale ein. Dort reichte es am Ende zu einem respektablen zweiten Platz – ein weiterer Beweis für die sportliche Klasse der Kreisliga-Mannschaft.