Olympia übernimmt Tabellenführung, Srbija Ulm mit Kantersieg

Die SSG Ulm 99 bezwang am Sonntag den bisher ungeschlagenen SC Staig mit 3:1. Der TSV Neu-Ulm musste sich dem FV Olympia Laupheim mit 1:3 geschlagen geben, wodurch die Gäste die Tabellenspitze eroberten. Für ein echtes Ausrufezeichen sorgte der FC Srbija Ulm, der mit einem 5:0 gegen den FV Rot-Weiß Weiler seinen ersten Saisonsieg feierte.

Der TSV Buch startete druckvoll in die Partie und belohnte sich früh. In der 16. Minute brachte Timo Leitner die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Manuel Schrapp in der 42. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Reinstetten zurück ins Spiel: Christoph Haas traf in der 52. Minute zum 1:2-Anschluss und sorgte für Spannung. Doch die Antwort des TSV Buch folgte spät, aber umso deutlicher: Robin Egle stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her und machte den ersten Saisonsieg perfekt. Kurz vor Abpfiff sah Manuel Schrapp die Rote Karte in der 90. Minute, was den Jubel der Gastgeber nur kurz trübte.

Vor 200 Zuschauern zeigte Türkspor Neu-Ulm seine Klasse und fügte dem SV Mietingen eine deutliche Niederlage zu. Deniz Erten eröffnete in der 13. Minute mit dem 1:0 die Partie, ehe Andreas Bösch in der 33. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte. Noch vor der Pause brachte Yavuz Tuna die Gäste in der 39. Minute wieder mit 2:1 in Führung. Im zweiten Durchgang sorgte Onur Mutlu per Foulelfmeter in der 54. Minute für die Vorentscheidung, ehe Jan Geis in der 63. Minute den 4:1 Endstand herstellte. Mietingen rutscht nach zwei Niederlagen in Serie auf Platz sechs ab, während Türkspor mit makelloser Bilanz erstmal die Tabellenspitze übernimmt.

---

Der FV Biberach feierte gegen den SV Kressbronn vor 123 Zuschauern den ersten Saisonsieg in dieser Spielzeit und konnte damit mit nun fünf Punkten auf Rang sieben vorrücken. Kai Luibrand traf in der 50. Minute zur Führung, Johann Ndjongang legte in der 80. Minute nach. Kressbronn blieb erneut ohne Erfolgserlebnis und steht nach drei Niederlagen und nur einem Punkt auf Platz 16.

Ein Ausrufezeichen setzte der FC Wangen mit einem Kantersieg in Riedlingen. Luca Schneider brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung, ehe Tim Bucher nach der Pause aufdrehte und mit Treffern in der 49. und 58. Minute das Ergebnis auf 0:3 stellte. Yannick Huber erhöhte in der 63. Minute, bevor erneut Tim Bucher in der 68. Minute den Schlusspunkt zum 0:5 setzte. Wangen hat sich damit eindrucksvollzurückgemeldet, während Riedlingen nach der klaren Niederlage auf Platz 13rangiert.

Vor 450 Zuschauern erwischte die SSG Ulm 99 einen perfekten Start. Tobias Häußler traf früh in der 8. Minute zur Führung und erhöhte in der 48. Minute auf 2:0. Kurz vor Schluss stellte Valentin Ziegler in der 89. Minute auf 3:0. Zwar gelang Julian Rauner in der Nachspielzeit (90.+1) per Strafstoß noch das 3:1 für Staig, doch am klaren Sieg der Ulmer änderte dies nichts. Der FC Staig steht nun mit 7 Punkten auf Platz fünf, SSG Ulm punktgleich nur ein Platz dahinter. Staig verlor erstmals in dieser Saison.

In Neu-Ulm nutzte der FV Olympia Laupheim seine Effizienz und siegte souverän. Marcello Lorenzo Mignemi eröffnete bereits in der 4. Minute, ehe Oliver Wlodarski in der 33. und 38. Minute doppelt nachlegte. Benjamin Klingen verkürzte in der 88. Minute für die Gastgeber, doch zu mehr reichte es nicht. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel übernahm Laupheim die Tabellenführung, während der TSV Neu-Ulm mit vier Punkten Rang neun belegt.

Der FC Srbija Ulm meldete sich eindrucksvoll zurück und feierte den ersten Saisonsieg. Jovo Beatović stellte in der 10. Minute auf 1:0, Stefan Mladenovic erhöhte in der 17. Minute, ehe Nenad Đurić kurz vor der Pause (44.) das 3:0 erzielte. In der Schlussphase bauten Stefan Jankovic (84.) und Lazar Savic (90.+3) den Vorsprung auf 5:0 aus. Für Srbija war es ein Befreiungsschlag, während Weiler nach drei Siegen in Folge die erste Niederlage kassierte, aber mit neun Punkten weiter oben mitspielt.

