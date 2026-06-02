Olympia steigt ab, Kralenriede siegt deutlich, RSV holt Big-Points

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig fielen am Wochenende zahlreiche Tore. Während FT Braunschweig II und Kralenriede deutliche Siege feierten, gab es zwischen Wenden II und Stöckheim eine späte Punkteteilung, die ärgerlich für RSV Braunschweig ist. Nun kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell um den Klassenerhalt.

Wenden II ging durch Jonah Wesche früh in Führung, ehe Dominik Kosel kurz vor der Pause für Stöckheim ausglich. Nach dem Seitenwechsel brachte Kai-Simon Weiberg die Gäste erstmals in Front. In der Schlussphase rettete Timur Serbetci den Gastgebern mit seinem Treffer zum 2:2 noch einen Punkt. Wenden II geht mit einem Punkt Vorsprung in den letzten Spieltag.

Mascherode ging früh durch Dennis Mysliwiec in Führung, doch Melverode drehte die Partie noch vor der Pause. Marius Grill und ein Doppelpack von Aram Ayoub sorgten für klare Verhältnisse. Jan-Philipp Walther machte per Foulelfmeter alles klar. Es war der erste Sieg für Melverode-Heidberg gegen Mascherode seit 2022.

Der RSV Braunschweig sorgte beim bereits feststehenden Meister für eine Überraschung. Leon Schwarz erzielte in der 55. Minute den einzigen Treffer der Partie und bescherte dem RSV drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nun konnte RSV die Chance auf den Klassenerhalt wahren.

Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich Lehndorf knapp durch. Steven Kriesten erzielte per Foulelfmeter in der 34. Minute das Tor des Tages. Die Gäste gewannen auch das zweite Spiel der laufenden Saison gegen Lamme und sprangen am Kontrahenten vorbei.

Kralenriede feierte gegen Vahdet II ein echtes Torfestival. Nach einer zwischenzeitlich offenen Partie zog der Gastgeber besonders nach der Pause davon. Nils Neugebauer traf doppelt, dazu waren unter anderem Kaan Kaptan, Tim Thormeyer und Denis Tuzlak erfolgreich. Am Ende stand ein deutlicher 8:2-Erfolg. Kralenriede ist das beste Team des neuen Jahres und bewies dies eindrucksvoll.

Weddel erwischte durch Lars Oehlschlägel einen Traumstart und ging bereits nach einer Minute in Führung. FT Braunschweig II drehte die Partie allerdings nach der Pause eindrucksvoll. Nils Helbing und Oleh Andrijovyc Baklanskyi trafen jeweils doppelt, dazu war Manuel Thiessen erfolgreich. Damit feierten die Gastgeber einen deutlichen 5:1-Heimsieg. Weddel rutschte auf Rang sieben ab. Die Freien Turner gewannen zum zweiten Mal deutlich gegen Weddel.