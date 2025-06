Olympia möchte ein Endspiel vermeiden

Lampertheim. Die Pflicht mit dem 2:0-Auftaktsieg gegen den SV Schwanheim hat der FC Starkenburgia Heppenheim am Sonntag erledigt, an diesem Donnerstag soll die Kür folgen, der Aufstieg in die C-Liga Bergstraße klar gemacht werden. Dazu genügt den Heppenheimern ein Punkt beim FC Olympia Lampertheim. Anstoß im Adam-Günderoth-Stadion ist um 19 Uhr.

Für den FC Olympia, der die C-Liga-Runde als Drittletzter abschloss, ist es das erste Relegationsspiel. Sportausschussvorsitzender Patrick Andres war am Sonntag mit dem Trainergespann und Spielern auf dem Zentgericht Zeuge des Starkenburgia-Sieges und weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Heppenheim wird eine harte Nuss. Das Team ist immer bestens eingestellt und hat einige gute Spieler.“ Ins offene Messer laufen wolle die Olympia nicht, sagt Andres und schiebt hinterher: „Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Schließlich hätten auch die Lampertheimer in den vergangenen Wochen gezeigt, was sie drauf haben.

Und sollte es am Donnerstag nicht klappen, hat Lampertheim im finalen Spiel am Pfingstsonntag immer noch alles selbst in der Hand. Ein Endspiel in Schwanheim, gesteht der 49-Jährige, wolle er aber gerne vermeiden: „Wir werden alles tun, um schon am Donnerstag zu punkten.“