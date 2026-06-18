Olympia Lorsch steigt in die Gruppenliga auf

Anders war es in der 30. Minute: Nach einer Flanke auf den zweiten Steinbacher Pfosten legte Hasan-Ali Serdar mustergültig auf Lars Palkovitsch ab, der zum 1:0 für den Bergsträsser Kreisoberliga-Zweiten einköpfte. Damit nahm das Spiel kräftig Fahrt auf. „Wir waren schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft mit den hochkarätigeren Chancen“, merkte Lorschs Sportlicher Leiter Bekir Ilhan an. Dieser Einschätzung wollte Steinbachs Vorsitzender Heiko Taute nicht folgen: „Im Umsetzen unserer Chancen waren wir nicht ganz so glücklich, weil auch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte, während unser Gegner über seine Geschwindigkeit kam. Im Spielverlauf waren wir in beiden Halbzeiten die überlegene Mannschaft.“ Noch bevor die Seiten gewechselt wurden, besaß erneut Palkovitsch (45.+1) die Riesenchance, auf 2:0 zu stellen, doch der Lorscher Angreifer setzte den Ball unbedrängt neben das Tor.