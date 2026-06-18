Olympia Lorsch steigt in die Gruppenliga auf

Wald-Michelbach. Olympia Lorsch hat sich im Entscheidungsspiel um den Gruppenliga-Aufstieg mit 3:1 (1:0) gegen die TSG Steinbach durchgesetzt. Damit treten die Bergsträßerkünftig in der Gruppenliga Darmstadt an, während der Michelstädter Stadtteil in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald bleibt.
Beide Mannschaften waren sofort auf Betriebstemperatur: Steinbach gab den ersten nennenswerten Torschuss nach nur vier Minuten ab. Kurz darauf waren es erneut die Odenwälder, die gefährlich am Olympia-Strafraum auftauchten. Der anschließende Freistoß landete aber lediglich in der Lorscher Mauer. Nach knapp einer Viertelstunde dann auch der erste vielversprechende Angriff der Bergsträsser, doch der entscheidende Pass gelingt der Olympia nicht. Auch der Torschuss von Steinbachs Davut Kof sorgte noch nicht für Torgefahr.
Anders war es in der 30. Minute: Nach einer Flanke auf den zweiten Steinbacher Pfosten legte Hasan-Ali Serdar mustergültig auf Lars Palkovitsch ab, der zum 1:0 für den Bergsträsser Kreisoberliga-Zweiten einköpfte. Damit nahm das Spiel kräftig Fahrt auf. „Wir waren schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft mit den hochkarätigeren Chancen“, merkte Lorschs Sportlicher Leiter Bekir Ilhan an. Dieser Einschätzung wollte Steinbachs Vorsitzender Heiko Taute nicht folgen: „Im Umsetzen unserer Chancen waren wir nicht ganz so glücklich, weil auch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte, während unser Gegner über seine Geschwindigkeit kam. Im Spielverlauf waren wir in beiden Halbzeiten die überlegene Mannschaft.“ Noch bevor die Seiten gewechselt wurden, besaß erneut Palkovitsch (45.+1) die Riesenchance, auf 2:0 zu stellen, doch der Lorscher Angreifer setzte den Ball unbedrängt neben das Tor.
Die zweite Hälfte begann zerfahren, weil viele Ballverluste auf beiden Seiten wenig Spielfluss zuließen. Eine erste gute Steinbacher Chance ergab sich durch einen Freistoß, der jedoch zu zentral auf das Lorscher Tor kam. Die Höhepunkte in der zweiten Hälfte waren lange Zeit eher gering, doch das änderte sich in der Schlussviertelstunde: Igor Grosu (75.) erzielte im Nachsetzen per Kopf das 2:0. Zuvor hatte Steinbachs Schlussmann Luca Hammann noch abgewehrt.
Der Druck auf die Steinbacher Defensive wuchs und nach 80 Minuten fiel die Vorentscheidung: Olympias Yannick Ulpins versenkte einen Foulelfmeter zum 3:0. Aber die TSG gab sich noch nicht geschlagen und verkürzte durch Özgun Uysal (83.), der mit einem satten Schuss zum 1:3 traf.
Zu mehr reichte es für die Odenwälder aber nicht mehr. „Der entscheidende Unterschied war, dass die Olympia ihre Chancen effektiv nutzte, was uns trotz engagierter Spielweise nicht gelang. Aber die Mannschaft hat alles reingeworfen“, so Taute, der auch in der Niederlage die großartige Saison seiner Schützlinge würdigte. Die Elf von TSG-Trainer Cetin Karaman schrammte in der Kreisoberliga nur denkbar knapp an der Meisterschaft vorbei. Euphorie dagegen bei Olympia Lorsch nach dem Schlusspfiff: „Wir wollten den Sieg vielleicht etwas mehr, nach meiner Auffassung. Deswegen ist unser Erfolg auch absolut verdient“, fasste Ilhan zusammen.