Mittelstürmer mit Format: Lars Palkovitsch (rechts, im Duell mit Joshua Schöner vom TV Lampertheim). – Foto: Thorsten Gutschalk

Olympia Lorsch hat Platz eins abgehakt Spielertrainer Sebastian Lindner gibt neues Saisonziel aus +++ Lars Palkovitsch zu gut für die Lorscher

Lorsch. Selbst sah sich der SC Olympia Lorsch nicht unbedingt als Meisterschaftskandidat Nummer eins, dennoch wollte die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Lindner in der Kreisoberliga ganz oben mitspielen. Am fünften Spieltag fanden sich die Lorscher aber im Tabellenkeller wieder, blieben dann bis zur Winterpause neun Spiele in Serie ungeschlagen und arbeiteten sich so auf den vierten Tabellenplatz vor. Der Wintercheck zeigt, dass sich der Traditionsverein im Aufstiegsrennen noch nicht ganz aufgegeben hat. Ob Sebastian Lindner in der nächsten Spielzeit sein Trainerengagement fortsetzt, steht noch nicht fest. Von dieser Personalie dürfte auch die Zusammensetzung des Kaders abhängen.

Anspruch und Wirklichkeit: Nimmt man den gut besetzten und erfahrenen Kader als Maßstab, sind die Lorscher den Erwartungen nicht gerecht geworden. Zwar haben sich die Verantwortlichen selbst nicht auf den Favoritenschild gehievt, die Arbeit und Investitionen der vergangenen Jahre lassen aber keinen anderen Schluss zu, als dass die Lorscher in diesem Jahr aufsteigen sollten. Wegen zahlreicher Ausfälle stellte sich die Mannschaft im ersten Saisondrittel mehr oder weniger von selbst auf, teilweise mussten sogar angeschlagene Spieler auflaufen. „Der Start ist alles andere als optimal verlaufen, da haben wir viele Punkte liegen lassen. Das hängt uns bis heute nach, dennoch hat sich die Mannschaft gefunden und in der Spitzengruppe etabliert. Das ist erfreulich“, sieht Spielertrainer Sebastian Lindner sein Team trotz der Startschwierigkeiten auf einem guten Weg. Was war gut? Die Art und Weise, wie sich die Olympia in den Wochen vor der Winterpause präsentiert hat, war beeindruckend. Da zeigten die Lorscher den Fußball, der Lindner vorschwebt: schnell, attraktiv, viel Ballbesitz, viele Umschaltmomente. „Ich bin mir sicher, dass da noch mehr geht, und das wollen wir im neuen Jahr auf den Platz bringen“, blickt der Coach voraus. Was geht besser? Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Olympia mit 33 Gegentoren nicht unbedingt die stabilste Defensive hat. Außer beim 3:0 in Unter-Abtsteinach gab es in jedem Spiel mindestens ein Gegentor. „Unser Defensivverhalten ist steigerungsfähig“, weiß Lindner und verweist auf das 2:2 beim SV Lörzenbach: „Individuelle Fehler haben uns den möglichen Sieg gekostet.“ Wie haben die Zugänge eingeschlagen? Prima, allen voran Lars Palkovitsch. Zwölf Tore und acht Vorlagen stehen für den Achtzehnjährigen in 14 Spielen zu Buche. Sebastian Lindner ist begeistert von der Entwicklung des Mittelstürmers, sieht ihn noch lange nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit: „Lars bringt alles mit, was einen Mittelstürmer auszeichnet. Er ist jetzt schon zu gut für diese Spielklasse.“