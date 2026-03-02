Olympia Laxten holt Gen Zejnulahi zurück an die alte Wirkungsstätte

SV Olympia Laxten - Instagram

Olympia Laxten kann einen bekannten Namen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems 3 begrüßen: Gen Zejnulahi kehrt nach zwei Jahren beim SC Baccum zurück in seine fußballerische Heimat.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler trug bereits in der Jugend das Trikot der Laxtener und spielte sich dort bis in die Niedersachsenliga. Nach seinem Wechsel nach Baccum sammelte Zejnulahi in der Kreisliga Emsland wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich und entwickelte sich sportlich weiter.

Ein Blick auf seine Zahlen unterstreicht diese Entwicklung: In der laufenden Saison 2025/26 absolvierte er für Baccum 15 Spiele, erzielte fünf Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Bereits in der Saison 2024/25 stand er 30-mal auf dem Platz und kam dabei auf sieben Tore sowie vier Assists. Insgesamt bringt Zejnulahi aus seiner Zeit in Baccum starke Offensivwerte mit zurück nach Laxten.