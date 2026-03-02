Olympia Laxten holt Gen Zejnulahi zurück an die alte Wirkungsstätte

Olympia Laxten kann einen bekannten Namen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems 3 begrüßen: Gen Zejnulahi kehrt nach zwei Jahren beim SC Baccum zurück in seine fußballerische Heimat.
Der 21-jährige Mittelfeldspieler trug bereits in der Jugend das Trikot der Laxtener und spielte sich dort bis in die Niedersachsenliga. Nach seinem Wechsel nach Baccum sammelte Zejnulahi in der Kreisliga Emsland wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich und entwickelte sich sportlich weiter.
Ein Blick auf seine Zahlen unterstreicht diese Entwicklung: In der laufenden Saison 2025/26 absolvierte er für Baccum 15 Spiele, erzielte fünf Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Bereits in der Saison 2024/25 stand er 30-mal auf dem Platz und kam dabei auf sieben Tore sowie vier Assists. Insgesamt bringt Zejnulahi aus seiner Zeit in Baccum starke Offensivwerte mit zurück nach Laxten.
Auch seine Laxtener Vergangenheit ist statistisch dokumentiert. In der Saison 2023/24 kam er für die zweite Mannschaft einmal zum Einsatz. In der A-Jugend (23/24) verbuchte er in 20 Spielen vier Tore und zehn Assists, ein Jahr zuvor standen 21 Einsätze mit zwei Treffern und zwei Vorlagen zu Buche. Insgesamt weist seine bisherige Laufbahn 96 Spiele, 22 Tore und 25 Assists aus.
Mit der Rückkehr des 21-Jährigen verstärkt Olympia Laxten sein Mittelfeld mit einem Spieler, der den Verein, das Umfeld und die sportlichen Anforderungen bestens kennt. In der Bezirksliga Weser-Ems 3 soll Zejnulahi künftig wieder im Laxtener Trikot Akzente setzen und an seine positive Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen.