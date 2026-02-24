Olympia Laxten bindet Torjäger Marvin Schmökel

Zehn Saisontore und große Bedeutung für die Offensive: Marvin Schmökel. – Foto: Sven Becker

Bezirksligist Olympia Laxten treibt die Personalplanungen weiter voran und kann eine wichtige Verlängerung vermelden. Angreifer Marvin Schmökel bleibt dem Verein treu und wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Lingener tragen.

Der 21-Jährige ist mit zehn Treffern in der laufenden Spielzeit aktueller Top-Torjäger seiner Mannschaft und eine feste Größe in der Offensive. Schmökel spielt seit seiner Kindheit für Olympia Laxten und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins bis hin zur Niedersachsenliga.

Vor allem über die Außenbahnen sorgt er mit seinem Tempo regelmäßig für Druck auf die gegnerischen Defensivreihen. Hinzu kommen technische Stärke und Abschlussqualität, die ihn zu einem zentralen Baustein im Offensivspiel machen. Neben seinen sportlichen Qualitäten gilt Schmökel auch innerhalb der Mannschaft als wichtiger Faktor.