Olympia Laupheim reist nach Wangen, Derby in Mietingen

Der FC Wangen empfängt am 10. Spieltag Tabellenführer FV Olympia Laupheim zum Topspiel. Der SC Staig trifft auf Türkspor Neu-Ulm in einem direkten Duell zweier ambitionierter Verfolger. Im Tabellenkeller wollen der TSV Heimenkirch gegen den SV Kressbronn und der FV Bad Schussenried gegen den SV Reinstetten dringend Boden gutmachen. Der FV Biberach ist im Derby beim SV Mietingen zu Gast.

Der SV Mietingen geht mit Selbstvertrauen in dieses Derby. Mit fünf Siegen aus acht Spielen rangiert die Mannschaft auf Platz vier und hat sich in der Spitzengruppe etabliert. Gegner FV Biberach/Riß steckt dagegen im Tabellenkeller und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Für Mietingen ist es die Chance, den Druck auf die Topteams weiter zu erhöhen. ---

Für den Tabellendritten SSG Ulm 99 geht es nach zwei Siegen in Folge darum, den Rückenwind mitzunehmen und den Kontakt zur Spitze zu halten. Der FC Blaubeuren reist mit bislang nur zwei Siegen an und braucht dringend einen Dreier, um nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen. Beide Mannschaften hatten am vergangenen Wochenende kein Spiel, da dieses jeweils abgesagt wurde. ---

So., 05.10.2025, 17:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Srbija Ulm Srbija Ulm 17:00 live PUSH



Der TSV Buch hat sich nach durchwachsenen Saisonstart gefangen und zuletzt wichtige Punkte eingefahren. Mit zehn Zählern hat man sich etwas Luft verschafft, momentan belegt der TSV Rang 11. Der FC Srbija Ulm reist mit 13 Punkten an und hat nach dem Sieg im Derby gegen Neu-Ulm die Chance, sich mit einem weiteren Sieg weiter oben festzusetzen.

---



Ein echtes Highlight erwartet die Zuschauer in Staig. Der Aufsteiger SC Staig hat bisher überrascht und mit vier Siegen eine starke Bilanz vorzuweisen. Nun gastiert mit Türkspor Neu-Ulm die Mannschaft der Stunde, die nach dem deutlichen 4:1 im Nachholspiel gegen den TSV Neu-Ulm näher an Platz eins heranrückte. Hier geht für beide um den Anschluss an die Tabellenspitze.

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Reinstetten Reinstetten 15:00 PUSH



Der FV Bad Schussenried feierte jüngst einen knappen 3:2-Sieg über den TSV Heimenkirch und will nun nachlegen. Mit acht Punkten steht man aber noch auf einem Abstiegsplatz. Der SV Reinstetten dagegen überzeugte mit einem 3:0 über Wangen und will seine aufsteigende Form bestätigen.

---



Wangen hat zuletzt beim 0:3 in Reinstetten einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenführer Olympia Laupheim, der nach dem 2:1-Erfolg über Riedlingen souverän auf Platz eins steht, wartet nun eine echte Bewährungsprobe. Ein Sieg könnte Wangen wieder an die Spitze heranführen, während Laupheim seine Führungsposition festigen will.

---



Weiler hat steht mit zwölf Punkten auf Platz 10 und dürfte nach dem Derbysieg mit neuem Selbstvertrauen antreten. Gegen den TSV Riedlingen, der mit nur neun Zählern in Abstiegsnähe rangiert, zählt vor allem ein Heimsieg. Die Gäste aus Riedlingen benötigen ebenfalls dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller abzurutschen.

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Ein Kellerduell, das von großer Bedeutung ist. Heimenkirch rangiert mit nur vier Punkten auf Rang 16, während Aufsteiger Kressbronn ebenso erst vier Zähler gesammelt hat und den lezten Platz belegt. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.







