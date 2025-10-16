Olympia Laupheim ist in Staig zu Gast, Stadtderby in Ulm

Spitzenreiter FV Olympia Laupheim gastiert am 12. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, beim starken Aufsteiger SC Staig und möchte seine beeindruckende Serie fortsetzen. Türkspor Neu-Ulm empfängt den Tabellendritten SV Reinstetten zum Topspiel. Der FC Wangen will gegen den abstiegsbedrohten SV Kressbronn Wiedergutmachung betreiben. Im Kellerduell treffen der TSV Heimenkirch und der FV Biberach aufeinander, der FV Bad Schussenried empfängt den FV Rot-Weiß Weiler.

Das Ulmer Stadtduell verspricht Spannung pur. Die SSG Ulm 99 hat nach dem Remis in Kressbronn Punkte liegen lassen, während der FC Srbija Ulm zuletzt konstant punktete. Beide Teams trennen nur einen Zähler – ein Sieg wäre für beide ein Big Point im Kampf um die Topplätze. Viel Kampfgeist und Emotionen dürften dieses Derby prägen. ---

In Neu-Ulm trifft im Topspiel die beste Offensive der Liga auf den formstarken SV Reinstetten. Der Tabellenzweite Türkspor Neu-Ulm will nach drei sieglosen Partien wieder in die Spur finden und den Rückstand auf Tabellenführer Laupheim verkürzen. Der SV Reinstetten hingegen reist mit breiter Brust an, nach zuletzt drei Siegen in Folge und Platz drei in der Tabelle. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. ---



Beide Teams trennen nur zwei Punkte in der Tabelle. Der SV Mietingen möchte nach zwei Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier einfahren und sich im oberen Drittel festsetzen. Aufsteiger TSV Neu-Ulm ist auswärts gefährlich und will an die guten Leistungen aus der Anfangsphase der Saison anknüpfen

Der Aufsteiger SC Staig steht vor einer echten Bewährungsprobe: Gegen den souveränen Tabellenführer FV Olympia Laupheim will die Mannschaft dem Favoriten Paroli bieten. Laupheim ist seit vier Spielen ungeschlagen und reist mit breiter Brust an. Staig hat zu Hause jedoch schon mehrfach überrascht und könnte dem Spitzenreiter das Leben schwer machen.

Für den FV Bad Schussenried zählt nach zwei Niederlagen in Folge nur ein Sieg. Die Gastgeber stehen mit acht Punkten tief im Tabellenkeller und müssen dringend punkten. Rot-Weiß Weiler, derzeit Siebter, will dagegen seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen und den Anschlus nach oben halten. Ein Duell, das für beide Vereine richtungsweisend ist.

Der FC Wangen rangiert mit 14 Punkten auf Rang 10 und möchte nach vier sieglosen Partien endlich wieder den Bock umstoßen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten. Der Aufsteiger Kressbronn holte im Nachholspiel ein 1:1 gegen die SSG Ulm 99 und steht mit nur fünf Zählern weiterhin auf Platz 17.

Der TSV Riedlingen feierte zuletzt einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen Kressbronn und will diesen Schwung mitnehmen. Mit einem weiteren Sieg könnte sich Riedlingen weiter von Abstiegsrängen entfernen. Der FC Blaubeuren reist als leicht favorisiertes Team an, hat nach zwei Siegen in Folge den Anspruch, weiter nach oben zu klettern.

Im Duell zweier gefährdeter Teams steht viel auf dem Spiel. Der TSV Heimenkirch hat nach neun Spielen erst zwei Siege auf dem Konto, während der FV Biberach zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen die SSG Ulm 99 aufhorchen ließ. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Es dürfte ein kampfbetontes und intensives Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.





