Olympia Köln im Dilemma: "Entscheidung ein Skandal" Neuansetzung der Partie zwischen dem FC Pesch II und Olympia Köln sorgt für Diskussionen von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Symbolbild

Die sportgerichtliche Kehrtwende in der Kreisliga A Köln hinterlässt tiefe Gräben. Nachdem das Bezirkssportgericht die Wiederholung der am letzten Spieltag abgebrochenen Partie zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln angeordnet hat, wächst der Unmut beim vermeintlichen Gewinner des Spiels. Während Pesch eine zweite Chance auf den Klassenerhalt erhält, findet sich der ESV Olympia in einem sportlichen Dilemma wieder. Der Verein wird zum Spielball der Sportgerichte – und Trainer Victor Eboa findet deutliche Worte für die Neuansetzung.

Unfreiwilliger Spielball im Abstiegskampf Für den ESV Olympia Köln ist die Situation im Grunde absurd. Sportlich geht es für den Klub um absolut nichts mehr, die eigene Tabellensituation ist gänzlich unberührt. Dennoch steht der Verein plötzlich im Fokus der gesamten Liga. Gewinnt der FC Pesch II nämlich das angesetzte Nachholspiel, halten die Pescher die Klasse in der Kreisliga A. Der Leidtragende wäre in diesem Fall der SC West Köln, der nachträglich in die Kreisliga B absteigen müsste. Olympia Köln gerät dadurch ohne eigenes Zutun mitten zwischen die Fronten des Abstiegskampfes. Besonders die Vorgeschichte des Spielabbruchs sorgt aufseiten Olympias für großes Unverständnis. Am 30. Spieltag war die Partie in der Nachspielzeit abgebrochen worden, weil ein Pescher Spieler den Schiedsrichter bedroht haben soll. Dass Pesch nun trotz des Fehlverhaltens aus den eigenen Reihen eine neue Möglichkeit bekommt, stößt Olympia-Trainer Victor Eboa sauer auf.

Deutliche Worte von Trainer Victor Eboa Der 38-jährige Übungsleiter hat kein Verständnis für den Beschluss des Bezirkssportgerichts. Die Entscheidung, das Spiel neu anzusetzen, weil der Unparteiische laut Urteil nicht alle Mittel zur Fortführung der Partie ausgeschöpft hatte, stößt beim ESV auf Widerstand. „Aus unserer Sicht ist diese Entscheidung ein Skandal. Die zahlreichen Rückmeldungen aus der Liga zeigen, dass wir mit dieser Einschätzung keineswegs alleinstehen“, findet Eboa klare Worte für die veränderte Lage. Der Trainer stört sich vor allem an der Signalwirkung, die von diesem sportgerichtlichen Urteil für den Amateurfußball ausgeht: „Pesch erhält nun eine komplett neue sportliche Chance, obwohl die Situation, die zum Spielabbruch geführt hat, aus den eigenen Reihen entstanden ist. Damit zieht Pesch aus diesem Vorfall letztlich einen Vorteil und genau das ist für uns das völlig falsche Signal.“