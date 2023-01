Olympia Kassel hat noch Sorgen

Olympia Kassel hat in der laufenden Saison in jedem Spiel mindestens einmal getroffen. Trotz dieser Tatsache steht der Kreisoberligist "nur" auf Platz zehn der aktuellen Tabelle – und damit nicht allzu weit von den gefährdeten Plätzen entfernt.

"Wir hatten leider einige Verletzte zu beklagen. Umso wichtiger war es, dass unser Team so schnell zu einer Familie zusammengewachsen ist", erklärt der Mittelfeldspieler, der sich bereits auf das Team-Event in Willingen freut.

Finn Meyer bewertet das bisherige Abschneiden als "passabel" und strebt in den kommenden Monaten einen "einstelligen Tabellenplatz" an. Der erst 18 Jährige, der auch noch bei den A-Junioren mitspielt, kam immerhin schon zu elf Einsätzen in der ersten Mannschaft und erzielte dabei zwei Tore und gab vier Vorlagen.

Sein Klub meldet bislang keinerlei Transferaktivitäten, was wohl auch so bleiben wird. Somit hat die gleiche Mannschaft die Möglichkeit, sich im ersten Spiel des Jahres am 5. März gegen Tabellenführer Wolfsanger für die deutliche 1:7-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. Falls dies nicht gelingt, müssen die fehlenden Punkte gegen den Abstieg schleunigst in den Wochen danach besorgt werden. Ganz sorgenfrei ist Olympia also noch nicht.