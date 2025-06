Olympia-Glanz für 1860 München: Neuzugang spielte mit Gnabry, Bender und Goretzka

Kaderliste in die Hand nehmen, einen Namen streichen, einen anderen hinzufügen. So dürfte es momentan vielen Löwenfans gehen, wenn sie up to date bleiben wollen, mit welchem Personal ihr TSV 1860 ab August einen neuen Angriff auf die Drittliga-Spitzenplätze nehmen will. Auch am Mittwoch war wieder ordentlich Bewegung drin in Giesing. Mit Julian Guttau räumte der zweitbeste Scorer der Vorsaison (14 Torbeteiligungen) seinen Spind, ein anderer Mittelfeldspieler stand jedoch direkt zum Einzug parat: Max Christiansen.

Löwen wollten Guttau halten: 1860-Trainer Glöckner reagiert auf Entscheidung