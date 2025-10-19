Olympia gewinnt knapp gegen Staig, Derbysieg für SSG Ulm

Tabellenführer FV Olympia Laupheim behauptete am Sonntag seine Spitzenposition mit einem knappen 1:0-Erfolg in Staig, während die SSG Ulm 99 das Ulmer Stadtderby gegen den FC Srbija Ulm mit 2:0 für sich entschied. Im Tabellenkeller holte der FV Biberach/Riß mit einem 3:1 in Heimenkirch einen wichtigen Auswärtssieg, während der FV Bad Schussenried gegen Rot-Weiß Weiler erneut mit leeren Händen dastand.

Im Ulmer Derby setzte sich die SSG Ulm 99 durch. Bereits in der 7. Minute brachte Björn Haußer die Gastgeber in Führung, ehe Nikolas Lutz in der 90.+1 Minute den Endstand markierte. Für den FC Srbija Ulm kam es in der Schlussphase noch bitterer: Rajko Radovanovic sah in der 80. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Mit dem sechsten Saisonsieg schiebt sich die SSG auf Rang drei vor, während Srbija Ulm auf Platz acht abrutscht. ---

Lange taten sich die Hausherren schwer, ehe Nikola Stojnovic in der 82. Minute den Bann brach und Türkspor Neu-Ulm auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor Schluss erhöhte Mustafa Onur Cumur in der 89. Minute auf 2:0 und besiegelte den Heimerfolg. Mit dem Sieg rückt Türkspor bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Laupheim heran und festigt Platz zwei. Der SV Reinstetten bleibt trotz der Niederlage auf Platz vier, verliert aber etwas an Boden im Kampf um die Topplätze. ---



In einer turbulenten Partie setzte sich der SV Mietingen gegen die Gäste aus Neu-Ulm durch. Christian Glaser (29., 83.) und Philipp Auer (43., 84.) trafen jeweils doppelt für die Gastgeber, während Alexander Nikiforov (31.) und Alan Broll (51.) für den Aufsteiger ausglichen. Der TSV Neu-Ulm dezimierte sich allerdings selbst: Tim Schneider (45.) und Nikola Trkulja (87.) sahen die Rote Karte, Marco Kurz (88.) musste mit Gelb-Rot vom Feld. Mietingen rückt mit dem Sieg auf Platz drei vor, während Neu-Ulm auf Rang elf zurückfällt und sich nach unten orientieren muss.

---



Der Spitzenreiter aus Laupheim hat sich auch beim starken Aufsteiger SC Staig keine Blöße gegeben. Stephan Strähle erzielte in der 76. Minute per Strafstoß das goldene Tor in einer Partie, die von zwei verschossenen Elfmetern geprägt war – erst scheiterte Hugo Höfner (32.) für Laupheim, dann Silvan Laib (68.) für Staig. Der FV Olympia Laupheim bleibt damit souverän an der Tabellenspitze und baut seine Serie weiter aus. Der SC Staig zeigte wieder eine gute Leistung, stand am Ende aber mit leeren Händen da.

---



Erneut hat der FV Bad Schussenried ein Spiel knapp verloren. Nach Treffern von Matthias Gorgol (19.) und Michael Schmid (68.) lag Weiler mit 2:0 in Führung, ehe Mario Liebhardt (71.) für den Aufsteiger verkürzte. Für Bad Schussenried reichte es nicht zum Punktgewinn, der Rückstand auf das rettende Ufer wächst. Weiler dagegen steht durch den verdienten Auswärtssieg nun mit 19 Punkten auf Rang sechs.

----



Justin Schumacher sorgte in der 90.+1 Minute für einen späten Wangener Sieg. Zuvor hatte Tom Meßmer in der 51. Minute die Gäste aus Kressbronn in Führung gebracht, ehe Tim Bucher in der 77. Minute den Ausgleich erzielte. Für den SV Kressbronn, der nach dem jüngsten Aufwärtstrend erneut leer ausging, wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner – mit nur fünf Punkten bleibt der Aufsteiger Letzter. Der FC Wangen hingegen kletterte mit nun 17 Punkten auf Rang sechs und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

---



Ein torloses, aber intensives Duell lieferten sich der TSV Riedlingen und der FC Blaubeuren. Der TSV Riedlingen hatte in der 36. Minute die Chance durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, doch Gästetorwart Dominik Gavric hielt überragend. Riedlingen bleibt mit dieser Punkteteilung im Tabellenkeller auf Platz 13, Blaubeuren verpasste den Sprung in die obere Tabellenhälfte und belegt mit 15 Punkten Rang 10.

---



Der FV Biberach/Riß hat im Abstiegskampf ein weiteres Lebenszeichen gesendet. Nach den Treffern von Raul Adam (20.) und Adrian Tenea (52.) war der Grundstein für den Auswärtssieg gelegt, ehe Martin Kolb in der 90.+1 Minute für Heimenkirch verkürzte. Doch erneut Tenea stellte in der 90.+3 Minute den alten Abstand wieder her. Bereits in der 25. Minute hatte Maximilian Härtl vom TSV Heimenkirch nach einem Foulspiel die Rote Karte gesehen – eine frühe Schwächung, die die Gastgeber nicht mehr kompensieren konnten. Biberach klettert mit nun 13 Punkten und dem zweiten Sieg in Folge auf Rang 13, Heimenkirch bleibt auf dem vorletzten Platz.





