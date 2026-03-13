Olympia empfängt Sparta Werlte - volles Fußballwochenende in Laxten

Beim SV Olympia Laxten steht ein umfangreiches Fußballprogramm bevor. Zahlreiche Jugend- und Herrenteams sind von Freitag bis Sonntag im Einsatz. Höhepunkt ist das Bezirksligaspiel der 1. Herren am Sonntag gegen den SV Sparta Werlte.

Im Mittelpunkt des Wochenendes steht das Bezirksligaspiel der 1. Herren. Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt der SV Olympia Laxten I im Sportzentrum Laxten den SV Sparta Werlte.

Die Begegnungen zwischen beiden Teams waren in der Vergangenheit häufig intensiv und umkämpft - beste Voraussetzungen für einen spannenden Fußballnachmittag vor heimischer Kulisse.

Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte. Das Hinspiel in Werlte endete mit einer knappen 1:2-Niederlage für Sparta Werlte. Die Gäste reisen jedoch mit Rückenwind an: Am vergangenen Spieltag feierte Sparta einen 5:2-Erfolg gegen Neuenhaus. Nun will die Mannschaft auch in Laxten Zählbares mitnehmen.

Jugendteams ebenfalls gefordert

Bereits ab Freitag sind zahlreiche Olympia-Mannschaften im Einsatz. Mehrere D- und E-Junioren-Teams eröffnen den Spieltag, während am Abend die C-Junioren III gegen die JSG Freren II antreten. Den Abschluss des Tages bildet die 3. Herren, die in der 3. Kreisklasse den FC 47 Leschede III empfängt.

Auch am Samstag stehen wichtige Spiele an. Die B-Junioren treten in der Landesliga auswärts bei BW Papenburg an. Parallel empfängt die U19 von Olympia Laxten ebenfalls BW Papenburg zu einem Heimspiel. Zudem ist die JSG Baccum/Laxten bei der JSG Darme/Schepsdorf gefordert.

Weitere Spiele am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit mehreren Begegnungen im Kinderfußball der F-Junioren. Außerdem empfangen die C-Juniorinnen II die JSG Darme/Schepsdorf, während die U14 gegen die JSG Lengerich-Handrup/Gersten/Wettrup/Langen spielt.

Am Nachmittag ist auch die zweite Herrenmannschaft auswärts im Einsatz. Sie trifft in der Kreisliga auf den SV Germania Twist.

Den Abschluss des Wochenendes bildet schließlich das Bezirksligaduell der 1. Herren gegen Sparta Werlte - der sportliche Höhepunkt eines prall gefüllten Fußballwochenendes in Laxten.