Olympia Biebesheim: Kevin Marquardt peilt Mittelplatz an

Mit 39 Punkten wurde in der vergangenen Spielzeit das erfolgreichste Jahr seit drei Jahren erreicht. Nachdem Chris Bohland, der in den vergangenen beiden Jahren den Umbruch förderte, zu seinem Heimatverein Spvgg. Seeheim-Jugenheim zurückkehrte, übernahm der bisherige Co-Trainer Kevin Marquardt das Traineramt. Der 31jährige musste vor zwei Jahren nach zwei Kreuzbandrissen in beiden Knien seine Laufbahn beenden und übernimmt in dieser Saison erstmals als Trainer ein Team. "Ich hätte gerne weiter mit Chris gearbeitet, ich freue mich aber über das Vertrauen." Für die Verantwortlichen war Marquardt, der immer für den Klub spielte, die perfekte Lösung. Nachdem des in den vergangenen beiden Jahren immer weiter aufwärtsging, möchte er nun den nächsten Schritt gehen, wie er deutlich macht: "Wir wollen uns im Mittelfeld etablieren und frühzeitig den Klassenerhalt sichern."

Die Stärke im Biebesheimer Spiel soll weiterhin die spielerische Klasse sein. Intensiv wurde in der Vorbereitungsphase am Defensivverhalten gearbeitet, wo das Team zuletzt noch Schwächen zeigte. "Wir müssen die Anzahl der Gegentore minimieren", stellt er klar. Mit 87 Gegentreffen hatte das Team die schlechteste Ausbeute in den vergangenen 20 Jahren in der KOL hinnehmen müssen. Besonders ärgerlich war dabei, dass die Elf selten von den Gegnern dominiert wurde. Es waren eher die vielen eigenen Fehler mit unkonzentriertem Defensiverhalten, das dazu führte. Die eigenen 68 Treffer dagegen waren die beste Ausbeute seit drei Jahren. Marquardt zeigt sich zuversichtlich, dass der angestrebte Mittelfeldrang erreicht werden kann.

Mit den Neuzugängen Hendrik Amend (SKV Büttelborn), Fynn Lautenschläger (FC 07 Bensheim), Alessandro Ragni (FC Alemannia Groß-Rohrheim) sowie Jerome Knödel (eigene Jugend) sieht er die Qualität verbessert. Neben Simon Frisch und Johann Aumann, die ihre Laufbahn beendeten, gehören auch Paul Neumann (SV Rheingold Hamm), Marius Büßer (SG Leeheim/Wolfskehlen) und Martin Wedel (FC Alemannia Groß-Rohrheim) nicht mehr zum Kader. Der neue Trainer erwartet in dieser Saison die ausgeglichenste Kreisoberliga seit vielen Jahren. Gerne würde er bereits zur Winterpause die Basis für eine sorgenfreie Saison erreicht haben. In der Spitze erwartet er mit SV Hellas Darmstadt, SV St Stephan Griesheim, SC Türk Gücü Darmstadt, SV Germania Eberstadt und SG Modau einen spannenden Kampf um den Aufstieg in die Gruppenliga.

Richtungsweisender Start in Büttelborn Morgen, 15:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SV Olympia Biebesheim Biebesheim 15:00 PUSH