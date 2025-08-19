Olympia als Trumpf?: 1860-Präsident Mang will „Grünwalder für 25000 Zuschauer“

Beim Ausbau des Grünwalder Stadions will Präsident Gernot Mang bald Klarheit. Eine Olympia-Bewerbung der Stadt München könnte den Löwen in die Karten spielen.

München – Blickpunkt Sport, Sonntag um 21:45 Uhr, beste Sendezeit. Gernot Mang wählte die große Bühne, als er am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen im Interview mit Kult-Reporter Bernd Schmelzer zu seinen ersten Wochen als neuer Löwen-Präsident befragt wurde. Dabei wurde klar: Der 56-Jährige forciert weiterhin den Ausbau des Grünwalder Stadions.

In der ewigen Stadionthematik hingegen macht der Oberlöwe keinen Hehl daraus, in welche Richtung es künftig gehen soll. „Wir wollen in den nächsten sechs Monaten eine Entscheidung haben und wollen Platz für 25 000 Zuschauer im Grünwalder Stadion bieten können.“ Ganz klar müsse der Standort Giesing das forcierte Ziel bleiben, schließlich sei er die „DNA der Löwen“.

Mang und Co. wittern eine neue Chance, der mögliche Heilsbringer trägt einen großen Namen: Olympia. Am 26. Oktober gibt es einen Bürgerentscheid in München. Danach wird klar sein, ob sich die bayerische Landeshauptstadt um die Austragung der Sommerspiele 2036 oder 2040 bewerben wird. „In einer Olympia-Bewerbung der Stadt München ist das Grünwalder Stadion als Rugby-Stadion vorgesehen. Zusätzlich kam die Sportmilliarde vom Bund ins Spiel, die diese Wettkampfstätten auch entscheidend fördert“, erklärt Mang. Sechzig könnte davon profitieren, sollte München seine Sportstätten für die ganz große Weltaufmerksamkeit in den nächsten Jahren aufhübschen.

Pokal: Löwen müssen nach Illertissen

Im Achtelfinale des Totopokals (6./7. September) muss 1860 auswärts bei Regionalligiste FV Illertissen ran. Die Illertissener gewannen drei der letzten vier Ausgaben des bairischen Landescups. Und auch im „großen“ DFB-Pokal sorgte der FVI für Furore, kegelte jüngst Nürnberg aus dem Wettbewerb. Das letzte Duell gegen 1860 ging ebenfalls an Illertissen, 1:0 im September 2022.