Olufemi Smith übernimmt sportliche Verantwortung in Meppen Regionalligist stellt neuen Sportlichen Leiter vor – Start am 5. Mai

Der SV Meppen hat eine zentrale Personalie für die sportliche Zukunft geklärt. Olufemi Smith wird neuer Sportlicher Leiter des emsländischen Regionalligisten. Der 46-Jährige, der zuletzt als Scout für den SC Paderborn tätig war, tritt sein neues Amt offiziell am 5. Mai an. Der Verein setzt damit auf einen ausgewiesenen Kenner des norddeutschen Fußballmarkts mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Funktionen.

Smith blickt auf eine vielseitige Laufbahn zurück: Als aktiver Spieler war er im Hamburger Raum aktiv, später übernahm er Trainerstationen unter anderem beim USC Paloma und beim SC Condor. Bei Eintracht Norderstedt war er vier Jahre lang in Doppelfunktion als Cheftrainer und Sportlicher Leiter tätig. Dort sammelte er umfassende Erfahrungen in der Kaderzusammenstellung, im Scouting sowie in Vertragsverhandlungen – alles unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Mit seiner Tätigkeit beim SC Paderborn, wo er als Scout mit Fokus auf die Regionalligen Nord und Nordost sowie auf den U19-Bereich arbeitete, erweiterte Smith sein Netzwerk weiter. Der Diplom-Sportmanager und Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz bringt damit nicht nur Fachkompetenz, sondern auch strukturelle Erfahrung in einem professionellen Umfeld mit.

SV Meppen will strategisch und nachhaltig aufbauen Von Vereinsseite wird die Verpflichtung des neuen sportlichen Verantwortlichen als strategisch bedeutsamer Schritt gewertet. „Wir sind überzeugt von ihm und sicher, dass er uns weiterhilft“, erklärte Vorstandssprecher Andreas Kremer. Auch Sportvorstand Heiner Beckmann sieht in Smith einen idealen Kandidaten für die bevorstehenden Aufgaben: „Er kennt unseren Spielermarkt von der 3. Liga über die Regionalliga bis zum Nachwuchs und verfügt über ein starkes Netzwerk.“