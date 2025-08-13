Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Ollo“ kehrt mit SVB in die alte sportliche Heimat zurück
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Nach dem gelungenen Saisonstart gegen Neuling Naunheim/Niedergirmes läuft Bauerbachs 40-jähriger Trainer am Mittwoch in Waldgirmes als Innenverteidiger auf +++
Marburg-Bauerbach. Geht Fußball-Gruppenligist SV Bauerbach nach gelungenem Saisonauftakt den Weg der defensiven Stabilität weiter? Beantwortet wird die Frage am Mittwoch (19 Uhr) im Gastspiel beim SC Waldgirmes II.