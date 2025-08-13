 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligavorschau
Spielertrainer Oliver Schmidt (Mitte, hier im Trikot des VfB Marburg) gastiert am Mittwoch mit dem SV Bauerbach bei der Reserve seines langjährigen Vereins SC Waldgirmes. © Steffen Bär
Spielertrainer Oliver Schmidt (Mitte, hier im Trikot des VfB Marburg) gastiert am Mittwoch mit dem SV Bauerbach bei der Reserve seines langjährigen Vereins SC Waldgirmes. © Steffen Bär

„Ollo“ kehrt mit SVB in die alte sportliche Heimat zurück

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Nach dem gelungenen Saisonstart gegen Neuling Naunheim/Niedergirmes läuft Bauerbachs 40-jähriger Trainer am Mittwoch in Waldgirmes als Innenverteidiger auf +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
SV Bauerbach

Marburg-Bauerbach. Geht Fußball-Gruppenligist SV Bauerbach nach gelungenem Saisonauftakt den Weg der defensiven Stabilität weiter? Beantwortet wird die Frage am Mittwoch (19 Uhr) im Gastspiel beim SC Waldgirmes II.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 013.8.2025, 10:54 Uhr
RedaktionAutor