Olivier Baudry als neuer Trainer in Rodange vorgestellt

Der neue Übungsleiter im Stade Jos Philippart wurde vorgestellt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Schon am vergangenen Donnerstag gab BGL Ligue-Absteiger FC Rodange 91 sein neues Trainerteam bekannt. Neuer Cheftrainer wird Olivier Baudry, der zuletzt als Assistent von Yannick Kakoko in Differdingen arbeitete. Marcel Duarté Protasio Redes wird sein Assistent, den Posten des Torwarttrainers übernimmt Filipe Alexandre Martins Noronha und Ludovic Biancalani kehrt als Konditionstrainer nach Rodange zurück.

„Der Verein ist überzeugt davon, dass die Kompetenzen, die Erfahrung und die Werte dieses neuen Trainerstabs es erlauben, die sportliche Entwicklung unserer 1.Mannschaft fortzuführen und den anstehenden Herausforderungen mit Ehrgeiz zu begegnen“ schrieb der Club in seiner Pressemitteilung.