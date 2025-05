Oliver Stierle bleibt!

„Ich hatte ein schönes und erfolgreiches erstes Jahr in Weilimdorf. Der Verein, meine Mannschaft und die Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, liegen mir am Herzen. In der nächsten Saison stehen neue Herausforderungen bevor und ich freue mich, diese gemeinsam mit der Mannschaft und dem Verein angehen zu dürfen“, so Stierle nach seiner Vertragsverlängerung.