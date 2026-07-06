 2026-07-06T13:26:36.144Z

Transfers

Oliver Sorg: Von der Regionalliga Bayern in die 1. Liga Österreichs

Der 18-Jährige verlässt den FC Augsburg nach einem Jahr wieder und schließt sich der SV Oberbank Ried an

von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
Oliver Sorg (re., hier im Regionalliga-Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg) verlässt den FC Augsburg nach einem Jahr wieder.
Oliver Sorg (re., hier im Regionalliga-Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg) verlässt den FC Augsburg nach einem Jahr wieder. – Foto: Imago Images

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Der FC Augsburg muss ein talentierten Schienenspieler ziehen lassen: Außenverteidiger Oliver Sorg kehrt nach einem Jahr in seine österreichische Heimat zurück. Der 18-jährige gebürtig Steirer schließt sich dem Bundesligisten SV Oberbank Ried an.

"Die Verpflichtung von Oliver Sorg zeigt unseren Wert als Plattform für junge österreichische Spieler. Oliver ist ein offensivstarker Außenverteidiger, der große spielerische Fähigkeiten und eine starke Athletik hat. Wir sind froh, weiterhin Verantwortung für den österreichischen Fußball zu übernehmen und junge Österreicher weiterzuentwickeln. So können wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Nationalmannschaft auch in Zukunft bei Weltmeisterschaften vertreten ist", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Oberbank Ried, in einer vom Verein verbreiteten Pressemitteilung.

Oliver Sorg wird wie folgt zitiert: "Für mich ist das jetzt der nächste gute Schritt. Mein oberstes Ziel ist es, in der Bundesliga anzukommen, Spielzeit zu bekommen und mein Können zu zeigen. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga, auf spannende Matches vor diesem tollen Publikum. Ich habe früher mit der Akademie, auch mit Sturm II, gegen Ried gespielt. Es ist ein super Verein mit sehr netten Menschen. Bei den ersten Trainings habe ich das hohe Niveau hier in Ried schon miterleben können."

Vor einem Jahr im Sommer 2025 war Oliver Sorg aus den Nachwuchsabteilung von Sturm Graz nach Augsburg gekommen. Für einen Bundesliga-Einsatz beim FCA reichte es nicht, immerhin stand er aber einmal im Kader. Der Youngster, der Ende Juli seinen 19. Geburtstag feiert, kam überwiegend in der U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Insgesamt 25 Mal stand er für die Elf von Coach Markus Feulner auf dem Platz - immer von Anfang an. Beim 4:0-Auswärtssieg im April in Buchbach gelang ihm sein einziger Treffer.