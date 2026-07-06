Oliver Sorg: Von der Regionalliga Bayern in die 1. Liga Österreichs

Oliver Sorg (re., hier im Regionalliga-Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg) verlässt den FC Augsburg nach einem Jahr wieder. – Foto: Imago Images

"Die Verpflichtung von Oliver Sorg zeigt unseren Wert als Plattform für junge österreichische Spieler. Oliver ist ein offensivstarker Außenverteidiger, der große spielerische Fähigkeiten und eine starke Athletik hat. Wir sind froh, weiterhin Verantwortung für den österreichischen Fußball zu übernehmen und junge Österreicher weiterzuentwickeln. So können wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Nationalmannschaft auch in Zukunft bei Weltmeisterschaften vertreten ist", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Oberbank Ried, in einer vom Verein verbreiteten Pressemitteilung.

Oliver Sorg wird wie folgt zitiert: "Für mich ist das jetzt der nächste gute Schritt. Mein oberstes Ziel ist es, in der Bundesliga anzukommen, Spielzeit zu bekommen und mein Können zu zeigen. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga, auf spannende Matches vor diesem tollen Publikum. Ich habe früher mit der Akademie, auch mit Sturm II, gegen Ried gespielt. Es ist ein super Verein mit sehr netten Menschen. Bei den ersten Trainings habe ich das hohe Niveau hier in Ried schon miterleben können."



