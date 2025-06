Oliver Seifert wird neuer Trainer beim SV Steinhausen

"Ziel für die neue Saison ist der Klassenerhalt“, erklärt Rothenbacher. In der abgelaufenen Saison spielte die Mannschaft zunächst eine gute Qualifikationsrunde, schaffte den Einzug in die Aufstiegsrunde, konnte dort jedoch nicht mehr an die Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen und schloss diese auf dem letzten Platz ab. „Wir sind sehr zufrieden mit der Saison, das Ziel war der Klassenerhalt, dass es dann in der Aufstiegsrunde nicht mehr ganz so gut lief, ist natürlich schade“, lautet die sachliche Bilanz des Abteilungsleiters.

Kader bleibt nahezu unverändert