Oliver Seibert lebt und liebt den Fußball Der ehemalige Trainer des SC Kapellen kehrt beim A-Ligisten SV Uedesheim nach dreijähriger Pause als Trainer auf den Platz zurück. Als Spielerberater kennt der 38-Jährige Deutschlands Sportart Nummer eins auch als „Big Business“.

Aus heutiger Sicht ein Himmelfahrtskommando. Den Klassenverbleib schaffte er mit seiner klinisch toten Mannschaft zwar nicht mehr, doch die durchaus schwierigen Jahre an der Erft möchte er in seiner sportlichen Vita nicht missen. Nach dem Abstieg der Erst-, Zweit- und Drittvertretung war er als Chefcoach maßgeblich an der sportlichen Konsolidierung des SCK beteiligt, und beim Abschied im Winter 2019 stand er mit seinem Team auf Platz drei der Landesliga. „Das hätte in dieser Saison am Ende zum Aufstieg gereicht.“ Seiner Liebe zum runden Leder („Ich bin ein Fußball-Nerd.“) und zum Verein („Ich trage den SC Kapellen im Herzen. Es war ein Traum, hier zu trainieren.“) konnte die schmerzliche Trennung nichts anhaben. Auch darum ist er nun als Trainer beim A-Kreisligisten SV Uedesheim eingestiegen – ziemlich genau drei Jahre nach dem er dem Erftstadion ade gesagt hatte.

Seiberts erster Schützling war Rocco Reitz, der mit jetzt 20 Jahren über den belgischen Erstligisten VV St. Truiden wieder zu Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt ist. Der noch ein Jahr jüngere Caspar Jander steht aktuell beim Drittligisten MSV Duisburg unter Vertrag. Zwar guckt sich Seibert, der dem Fußball auch als stellvertretender Vorsitzender der VG Nordrhein (Bund Deutscher Fußball-Lehrer) und als Dozent des Internationalen Fußballinstituts (IFI) verbunden ist, noch fast an jedem Wochenende Spiele an – vorwiegend in vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zertifizierten Nachwuchsleistungszentren (NLZ) –, doch spektakuläre Spätstarter-Geschichten wie die von Robin Gosens (Inter Mailand) und Jonas Hector (1. FC Köln), die erst lange im Verborgenen blühten und es dann doch noch in die deutsche Nationalmannschaft schafften, seien kaum noch möglich, sagt er: „Wirklich zu entdecken sind keine Spieler mehr.“ Obwohl er in seiner Profession voll aufgeht, hat ihm der Wiedereinstieg in Uedesheim gezeigt, dass ihn „das Trainer-Sein, die Arbeit mit den Jungs auf dem Platz, immer noch juckt“. Gelegenheiten dazu habe es, so verrät Oliver Seibert, auch schon früher gegeben. Ein Regionalligist habe ihn als Co-Trainer verpflichten wollen, Bundesligist RB Leipzig mal lose für eine Stelle im Jugendbereich angefragt und mit Gladbachs damals noch als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätigen Sportdirektor Roland Virkus aus Jüchen habe er für den Posten des U15-Trainers bei den Fohlen zusammengesessen.

Aber erst der überschaubare Aufwand als Coach im Amateurbereich machte das Comeback als Nachfolger des nach der Hinrunde zurückgetretenen Dalibor Dobras möglich. Ohne Ignacio Gutierrez als Co-Trainer hätte er das Amt beim SVÜ, in dessen Diensten er zuvor im Gespann mit Christian Piatek schon als Torhüter gestanden hatte, nicht angetreten, möchte er indes festgehalten wissen: „Ihm kann ich total vertrauen. Nacho und ich denken den gleichen Fußball.“