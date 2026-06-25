Oliver Seibert hört beim SV Uedesheim auf - die Hintergründe

Aus sportlicher Sicht ist der Abschied des Trainerduos mit einem Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre ein großer Verlust. In beiden Rückrunden, die die beiden in der Kreisliga A übernahmen, erreichten Seibert und Gutierrez jeweils den zweiten Rang, der in der Saison 2023/2024 zum Aufstieg reichte. In der Bezirksliga schaffte der SV Uedesheim unter dem Trainerduo mit dem achten und elften Rang die beiden besten Bezirksligaplatzierungen seit dem sechsten Platz in der Saison 2017/2018. Zudem erreichte der SVÜ zuletzt zweimal in Folge das Halbfinale des Kreispokals, weshalb das Team in der abgelaufenen Spielzeit im Niederrheinpokal vertreten war.

Ob der SV Uedesheim den Aufwind der vergangenen Jahre auch mit einem neuen Trainer fortsetzen kann, muss sich noch herausstellen. Klar ist allerdings, dass der Verein bis zum Ende der Abmeldefrist am 30. Juni noch viel Arbeit vor sich hat.

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