Oliver Seibert hört beim SV Uedesheim auf - die Hintergründe

Knapp zwei Wochen nach dem Ende der Saison 2025/26 steht fest, dass der SV Uedesheim mit einem neuen Coach in die kommende Saison der Bezirksliga gehen muss. Denn wie jetzt die Runde machte, legten der bisherige Cheftrainer Oliver Seibert und sein Co-Trainer Ignacio Gutierrez überraschend ihre Posten nieder. „Als Trainerteam hatten wir in manchen Punkten andere Vorstellungen als der Vorstand, was auch normal ist. Dennoch haben wir uns darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagte Seibert auf NGZ-Nachfrage.
Der ehemalige Torwart entschied sich während der Corona-Pandemie, sich beim damaligen A-Ligisten Uedesheim noch mal zwischen die Pfosten zu stellen. In der Winterpause der Saison 2022/2023 hörte er dann aber vorzeitig auf und übernahm die Mannschaft gemeinsam mit Gutierrez bis zum Saisonende, bevor die beiden im Sommer 2023 zum Oberligisten FC Büderich wechselten. Nach der Hinrunde kehrte das Duo jedoch zum SV Uedesheim zurück und führte das Team in der Rückserie der Spielzeit 2023/2024 in die Bezirksliga, wo das Trainerduo mit der Mannschaft zweimal erfolgreich den Klassenverbleib schaffte.
Der Verbleib in der Bezirksliga wird auch in Zukunft das Ziel des SVÜ sein, nur mit einem komplett neuen Betreuerstab, denn nicht nur das Trainerduo verlässt den Verein. „Unsere Ambitionen werden unabhängig vom neuen Trainer die gleichen bleiben. Wir wollen den Verein über die nächsten Jahre weiter in der Bezirksliga etablieren“, erklärte Uedesheims Vorsitzender Martin Schultz. Ein neuer Coach steht noch nicht fest, dennoch arbeitet der Verein laut Schultz intensiv an der Planung für die neue Saison. Nun gilt es, die Mannschaft davon zu überzeugen, das Projekt in Uedesheim auch ohne die von der Mannschaft sehr geschätzten Oliver Seibert und „Nacho“ Gutierrez weiterzuführen. „Die Saisonplanung ist immer eine Herausforderung, deswegen wollen wir mit den Spielern in den Austausch gehen, um planen zu können, wie wir uns für die neue Saison aufstellen“, so Schultz.
Aus sportlicher Sicht ist der Abschied des Trainerduos mit einem Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre ein großer Verlust. In beiden Rückrunden, die die beiden in der Kreisliga A übernahmen, erreichten Seibert und Gutierrez jeweils den zweiten Rang, der in der Saison 2023/2024 zum Aufstieg reichte. In der Bezirksliga schaffte der SV Uedesheim unter dem Trainerduo mit dem achten und elften Rang die beiden besten Bezirksligaplatzierungen seit dem sechsten Platz in der Saison 2017/2018. Zudem erreichte der SVÜ zuletzt zweimal in Folge das Halbfinale des Kreispokals, weshalb das Team in der abgelaufenen Spielzeit im Niederrheinpokal vertreten war.
Ob der SV Uedesheim den Aufwind der vergangenen Jahre auch mit einem neuen Trainer fortsetzen kann, muss sich noch herausstellen. Klar ist allerdings, dass der Verein bis zum Ende der Abmeldefrist am 30. Juni noch viel Arbeit vor sich hat.
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