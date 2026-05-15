Oliver Schmeling und Fabian Baltz machen 3. OTSV-Sieg in Folge klar von Ismail Yesilyurt · Heute, 23:22 Uhr · 0 Leser

Luca Wallschläger (Osterrönfelder TSV). – Foto: Osterrönfelder TSV

Nachdem der Klassenerhalt durch den Erfolg in Friedrichskoog bereits in trockenen Tüchern war, legte die „Bahndammelf“ aus Osterrönfeld am Mittwochabend nach. Trotz einer beschwerlichen Anreise und personeller Sorgen sicherte sich das Team bei Blau-Weiß Wesselburen einen verdienten 2:0-Auswärtssieg. Damit krönten die Blau-Gelben ihre jüngste Erfolgsserie mit dem dritten Dreier hintereinander.

Kritik an der Terminierung – personeller Engpass Die Freude über den sportlichen Erfolg wurde jedoch von deutlicher Kritik an den Rahmenbedingungen begleitet. Die Ansetzung eines solchen Spieltermins unter der Woche stieß beim OTSV-manager Kai Nacken-Hoffmann auf Unverständnis: „Wer solche Spieltermine im Amateursport ansetzt, geht am realen Leben vorbei“.

Für den Staff und einige Spieler begann der Arbeitstag für den Fußball bereits um 16:15 Uhr und endete erst tief in der Nacht um 23:45 Uhr. Zudem verschärfte sich die Personallage kurzfristig. Von dem ohnehin schon ausgedünnten 14-Mann-Kader mussten zwei weitere Akteure passen, da sie es beruflich nicht rechtzeitig zum Abfahrtstermin schafften. Trainer Maik Gabriel reagierte auf den Engpass mit einer taktischen Umstellung auf ein ungewohntes 5-4-1-System. Defensive Stabilität gepaart mit schnellem Umschaltspiel In der Partie versuchten die körperlich robusten Gastgeber aus Wesselburen früh, das Kommando zu übernehmen. Die tief stehenden Gäste ließen sich davon jedoch nicht beirren und standen defensiv äußerst stabil. Ein Sonderlob verdiente sich dabei Abwehrchef Johannes Bruns, der brenzlige Situationen mit Ruhe und Souveränität bereinigte. Auch der junge A-Jugend-Torhüter Kjell Bohtke strahlte große Sicherheit aus und bewies bei seinen Einsätzen sein Können.

Torhüter Kjell Botke (Osterrönfelder TSV). – Foto: Osterrönfelder TSV