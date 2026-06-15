Oliver Schlundt kehrt zum TV Dinklage zurück

– Foto: Susanne Mathieu-Rohe

Der TV Dinklage kann für die kommende Saison die Rückkehr eines bekannten Gesichts vermelden. Oliver „Olli“ Schlundt schließt sich wieder dem Landesligisten an. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Der 25-jährige Dinklager spielte bereits von 2022 bis 2024 für den TVD. Aufgrund einer Nasenverletzung sowie seiner beruflichen Tätigkeit in Münster musste der Offensivspieler anschließend kürzertreten. In der vergangenen Saison lief Schlundt für BW Lüsche in der Kreisliga auf.

Nun kehrt der schnelle und abschlussstarke Angreifer nach Dinklage zurück und wird künftig wieder das Trikot des TVD tragen. Zuletzt spielte er 23/24 für den TVD und war damals an vier Treffern in elf Partien beteiligt.