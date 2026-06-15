Oliver Schlundt kehrt zum TV Dinklage zurück

Der TV Dinklage kann für die kommende Saison die Rückkehr eines bekannten Gesichts vermelden. Oliver „Olli“ Schlundt schließt sich wieder dem Landesligisten an. Das gab der Verein via Instagram bekannt.
Der 25-jährige Dinklager spielte bereits von 2022 bis 2024 für den TVD. Aufgrund einer Nasenverletzung sowie seiner beruflichen Tätigkeit in Münster musste der Offensivspieler anschließend kürzertreten. In der vergangenen Saison lief Schlundt für BW Lüsche in der Kreisliga auf.
Nun kehrt der schnelle und abschlussstarke Angreifer nach Dinklage zurück und wird künftig wieder das Trikot des TVD tragen. Zuletzt spielte er 23/24 für den TVD und war damals an vier Treffern in elf Partien beteiligt.
Zu seiner Rückkehr sagte Schlundt: „Mir hat das gesamte Umfeld TVD und die Mannschaft gefehlt. Jetzt bin ich wieder da, die Umstände passen und ich bin motivierter denn je, wieder durchzustarten, mein Potenzial auszuschöpfen und der Mannschaft damit zu helfen!“
Mit der Rückkehr von Oliver Schlundt erhält der TV Dinklage eine weitere Verstärkung für die Offensive und kann auf einen Spieler setzen, der den Verein bereits bestens kennt.