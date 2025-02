Oliver Petzold und Meiderich 06/95 kommen über ein Remis nicht hinaus. – Foto: Marcel Eichholz

Oliver Petzold sauer: "Da war ich nicht fein mit dem Schiri" Oliver Petzold hadert mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft und einem aberkannten Tor seitens des Unparteiischen. Trotzdem bleibt Meiderich 06/95 an der Tabellenspitze der Kreisliga A Duisburg.

Die Spvgg Meiderich 06/95 kommt nur holprig in die Rest-Runde in der Kreisliga A, Gruppe 1, in Duisburg. Der Tabellenführer schafft es beim Kellerkind Viktoria Buchholz II nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, nachdem das Team von Oliver Petzold gleich zweimal einem Rückstand hinterherlaufen musste. Die Großchance zum Siegtreffer konnte in der Schlussphase nicht genutzt werden.

So., 23.02.2025, 15:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 Meid. 06/95 Viktoria Buchholz Buchholz II 2 2 Abpfiff "Wir waren grundsätzlich gut vorbereitet, wussten wie der Gegner spielt und waren eigentlich auch gut im Spiel drin. Einige Chancen konnten wir uns erspielen" berichtete Petzold im Gespräch mit dieser Redaktion. Besonders die Chancenverwertung monierte der Übungsleiter des Spitzenreiters. Nach seiner Aussage hätte seine Elf zur Pause schon mit 3:1 führen müssen. Eine Einschätzung, die auch sein Buchholzer Trainerkollege teilte: "Ich habe mit dem Trainer von Buchholz noch nach Abpfiff gesprochen und er meinte zu mir, dass sie sich nicht beschweren dürften, wenn wir zur Pause mit 4:1 geführt hätten. Da gehe ich komplett mit." Ärger über Schiri-Entscheidung Durchaus überraschen hatte Wisdom Chukwubueza Oparah die Buchholzer nach 24 Minuten in Front gebracht. "Vor der Pause konnten wir mit einem Strafstoß den Ausgleich erzielen, der auch zwingend notwendig war und fallen musste", betonte Petzold. Dennis Freikamp war es, der die Verantwortung vom Punkt übernahm und zum 1:1 einnetzte (43.). "Nach der Pause ist das Spiele lange Zeit ziemlich abgeflacht. Nach einem Einwurf konnte Buchholz dann ein Tor erzielen, wobei wir in dieser Situation völlig gepennt haben. Wir sind also wieder einem Rückstand hinterhergelaufen, konnten aber noch das 2:2 erzielen. In der letzten Minute hatten wir noch die große Chance auf den Siegtreffer, aber leider ist es uns nicht gelungen", resümierte der 39-jährige Coach.