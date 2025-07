Oliver Peters kehrt als Athletik-Coach zurück zum SV Bad Rothenfelde

Der SV Bad Rothenfelde hat sein Trainer- und Funktionsteam für die kommende Saison komplettiert. Wie der Verein auf seiner offiziellen Homepage bekannt gab, wird Oliver Peters künftig als Athletiktrainer der ersten Herrenmannschaft fungieren. Peters, ein echtes SVR-Urgestein, durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Klubs und spielte auch selbst im Herrenbereich – nun kehrt er zurück in neuer Funktion.

„Wieder beim SVR zu sein fühlt sich unglaublich gut an. Die Menschen, der Sportpark, die Kabinen … alles fühlt sich nach Heimat an und weckt Erinnerungen an viele besondere Momente“, wird Peters auf der Vereinsseite zitiert. Seit Beginn der Sommervorbereitung arbeitet er bereits mit dem Team um Cheftrainer Marko Tredup zusammen.

In seiner neuen Rolle verfolgt Peters ein klares Ziel: „Ich möchte dazu beitragen, dass es nicht nur um Erinnerungen geht, sondern wir im Verein in der Zukunft gemeinsam Erfolge feiern.“