Oliver Mundry verlängert beim VfB Fallersleben

Oliver Mundry, die Nummer 11 des VfB, hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Vereins tragen. Nach einem schwierigen Comeback von einer Verletzung hat er in der aktuellen Spielzeit eindrucksvoll seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt.

Nach einer schweren Verletzung in der letzten Saison hat sich Oliver Mundry eindrucksvoll zurückgekämpft und ist nun wieder voll einsatzfähig. Mit 17 Partien und 5 Toren in dieser Saison weist er bislang die meisten Pflichtspiele im Team auf und unterstreicht damit seine zentrale Rolle beim VfB.

Sein Einsatz am vergangenen Wochenende zeigte einmal mehr, wie unverzichtbar er für das Team ist. Der Verein und die Fans bedanken sich herzlich dafür, dass Mundry dem VfB weiterhin die Treue hält.