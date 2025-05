Oliver Kovačić verstärkt den FCH 

Kovačić wurde in der Jugend unter anderem beim JFC Frankfurt, dem FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden ausgebildet. Anschließend zog es den 23-Jährigen zum VfB Ginsheim, zum FV Bad Vilbel und dem FFV Sportfreunde 04, wo er unter anderem in der Verbandsliga und der Hessenliga auflief. Im Sommer 2023 schloss sich der Angreifer der 2. Mannschaft von Kickers Offenbach an. In der Saison 2023/24 war Kovačić dort mit beeindruckenden 58 erzielten Toren maßgeblich am Aufstieg in die Verbandsliga beteiligt. Dafür wurde der 23-Jährige im Rahmen der Aktion „Torjägerkanone für alle“ von DFB, kicker und Volkswagen damals zum bundesweit besten Torschützen der 7. Liga ausgezeichnet.

Durch seine guten Leistungen für die 2. Mannschaft empfahl sich Kovačić für die Profimannschaft des OCF und wurde so im Winter 2024 in Offenbach mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Für die Kickers absolvierte der Stürmer insgesamt 13 Pflichtspiele. In der Hinrunde der laufenden Saison kam er vornehmlich für die 2. Mannschaft in der Verbandsliga Hessen-Süd zum Einsatz und erzielte dabei in 15 Spielen 14 Tore. Im Winter dieses Jahres wechselte der 23-Jährige innerhalb der Regionalliga Südwest zum FC Giessen. Hier etablierte sich der Angreifer als Stammkraft und erzielte bis zuletzt in 13 Partien 6 Tore.

„Oliver hat in der Rückrunde in Gießen Spielpraxis sammeln können und dabei eine gute Entwicklung genommen. Wir freuen uns sehr, dass er sich dazu entschieden hat, bei uns seinen nächsten Schritt zu gehen“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz.