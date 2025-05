Oliver Kirch zieht Fazit zur U19-Saison

Die Chance auf den letzten möglichen Titel vergab Gladbach Mitte Mai im Halbfinale des Niederrheinpokals, das der MSV Duisburg mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Seit vergangener Woche befindet sich die U19 im Urlaub, in der kommenden Saison wird sie wieder in der neuen DFB-Nachwuchsliga an den Start gehen, die ihre Premiere erlebt hat.

Der 42-Jährige hadert generell mit der Reform des Liga-Wettbewerbs. „Den Modus zur Ermittlung eines Deutschen Meisters kann man überdenken“, sagt er. Während für sein Team im Achtelfinale Schluss war, krönte sich der 1. FC Köln mit einem 5:4-Sieg im Finale gegen Bayer Leverkusen zur Meisterschaft.

Gute Entwicklung der Spieler

„Hochachtung vor Köln: Sie haben es in den K.o.-Spielen durch Mentalität und Teamgeist hingekriegt, dass sie die Spiele auf ihre Seite gezogen haben. Aber in keinem anderen Modus wären sie in einem Finale gewesen“, sagt Kirch. In der Vorrunde war Köln als Dritter nur knapp weitergekommen, in der Hauptrunde qualifizierten sie sich als Vierter fürs Achtelfinale. „Sie rutschen zweimal durch und werden Deutscher Meister. Das ist wie ein Pokalwettbewerb und hat mit einer Meisterschaft nichts zu tun“, sagt Kirch.

Was die individuelle Entwicklung angeht – worauf es bei Borussia im Jugendbereich seit jeher ohnehin mehr ankommt als auf Titel – fällt sein Fazit ausschließlich positiv aus. „Tiago Pereira Cardoso hat seine ersten Bundesligaspiele gemacht, Niklas Swider wurde zu den Profis befördert, andere waren bei der U23 dabei. Wir haben sieben oder acht Spielern aus der U17 die Chance gegeben, bei uns zu spielen. Teilweise sind sie Stammspieler geworden. Damit können wir sehr zufrieden sein“, sagt Kirch.

Der 2006er-Jahrgang hat sich nun endgültig in den Herrenfußball verabschiedet. Darunter fällt neben Pereira Cardoso auch Winsley Boteli, der 25 Regionalligaspiele und zehn U19-Spiele absolviert hat. Yannick Michaelis, Nico Vidic, Dillon Berko und Yannik Dasbach zählen zu den Spielern, die sich im kommenden Jahr zunächst in der U23 beweisen sollen.