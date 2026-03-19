Oliver Kahns "Immer weiter" gilt auch beim VfB Kreisklasse A SInsheim +++ In Bad Rappenau gibt sich niemand auf +++ Wirch: "Es macht trotzdem Spaß – wir glauben an unsere Chance" von red. · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Sergej Wirch (am Ball) und seine Bad Rappenauer haben sich noch lange nicht aufgegeben. – Foto: Siegfried Lörz

Sergej Wirch bringt seine Erwartungshaltung an seine Mannschaft auf den Punkt. "Immer weiter", sagt der Trainer des VfB Bad Rappenau zur Einstellung im Abstiegskampf. Oliver Kahn hat dieses "Immer weiter"-Mantra im Zuge der Last-Minute-Meisterschaft des FC Bayern München 2001 salonfähig gemacht. Es kann also nicht so schlecht sein, wenn man sich den wahrscheinlich ehrgeizigsten Torhüter der deutschen Fußballgeschichte als mentales Vorbild nimmt.

Unmittelbar hilfreich wäre es jedoch, wenn die Bad Rappenauer dies auch auf ihren Trainingseifer übertragen würden. "Die Trainingsbeteiligung ist echt mager", gibt Wirch zu und hat fünf Akteure gezählt, die bei der 0:4-Pleite vor Wochenfrist beim SV Hilsbach im Kader standen, ohne in der Woche zuvor im Training gewesen zu sein. Er konstatiert: "Das kann es eigentlich nicht sein, aber so viele Spieler hast du heutzutage eben auch nicht." Die Stimmung ist laut dem 37-Jährigen dennoch, "recht gut und das ist nicht selbstverständlich, wenn man unten drinsteht." In jenem Abstiegskampf musste der Coach vor drei Wochen in der Halbzeitpause gegen Waldangelloch etwas lauter werden. Er verrät: "Manch einer meinte wie schlecht wir wären, dann habe ich den Jungs laut und deutlich gesagt, dass sie alles andere als das sind." Das Ergebnis war eine grandiose Schlussphase, als seine Mannschaft aus einem 0:2-Rückstand einen 3:2-Sieg gemacht hat.

Einen wichtigen Part dabei haben die beiden Winterneuzugänge Joe Brown und Murat Seker eingenommen. "Wir mussten in der Offensive was tun und die beiden helfen uns sehr." Vor allem der Rückkehrer mit der eingebauten Torgarantie ist sofort ein Gewinn. "Joe hat von sich aus gesagt, dass er wieder kommen möchte und was er kann, wissen wir alle", so Wirch, der den 39-Jährigen treffend als "Phänomen, das man 89 Minuten nicht sieht, dann aber das spielentscheidende Tor schießt", bezeichnet. Kaltschnäuzigkeit vor des Gegners Tor wird am Sonntag gegen den TSV Angelbachtal und in der Woche darauf beim SV Babstadt im Derby sehr wichtig sein. "Das sind zwei knackige Aufgaben, aber bis auf Ittlingen ist in dieser Liga jeder immer schlagbar", glaubt Wirch weiter an das große Ziel Klassenerhalt.