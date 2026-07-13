Oliver Herten verstärkt Torwart-Position von Melverode-Heidberg

– Foto: Jens Grothe

Melverode-Heidberg hat mit Oliver Herten den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 22-jährige Torhüter wechselt von Freie Turner Braunschweig II zum Verein und verstärkt künftig das Torwartteam.

Auf sich aufmerksam gemacht hatte Herten bereits in den direkten Duellen mit Melverode-Heidberg. Nach Angaben des Vereins brachte er die Offensive der Rot-Weißen mit zahlreichen starken Paraden mehrfach zur Verzweiflung und zeigte dabei seine Qualität zwischen den Pfosten.

Vor seiner Zeit in Braunschweig spielte der Keeper in der Kreisklasse in Celle. In der abgelaufenen Saison spielte er vier Mal für die Freien Turner II.

Neben seinen Fähigkeiten auf der Linie hebt der Verein insbesondere die fußballerische Ausbildung des Neuzugangs hervor. Seine Sicherheit am Ball sowie sein Spielaufbau sollen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für die Mannschaft machen.