Oliver Hähnke tippt den 8.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. SC Charlottenburg Torwarttrainer Oliver Hähnke wagt eine Prognose für den 8.Spieltag

SC Charlottenburg - Berlin Türkspor Spiel auf Messers Schneide ⚽ mein Tipp: 2:1

1. FC Wilmersdorf - FSV Spandauer Kickers Spaki stark diese Saison ⚽ mein Tipp: 2:2

SFC Stern 1900 - SSC Südwest 1947

Remis im Derby!

⚽ mein Tipp: 1:1

SV Empor Berlin - VSG Altglienicke II

VSG stark

⚽ mein Tipp: 0:2

Frohnauer SC 1946 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Unentschieden verdächtig

⚽ mein Tipp: 1:1

Berliner SC - VfB Fortuna Biesdorf

Schattes Team macht das

⚽ mein Tipp: 2:0

Polar Pinguin Berlin - TSV Rudow Berlin

Polars Teamgeist setzt sich durch

⚽ mein Tipp: 2:1

TSV Mariendorf 1897 - SV BW Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf erkämpft sich einen Punkt

⚽ mein Tipp: 2:2

Hier Infos, Daten und News vom SCC Torwarttrainer Oliver Hähnke

Alles über die Berlin-Liga hier:

