Oliver Hähnke tippt den 8.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. SC Charlottenburg Torwarttrainer Oliver Hähnke wagt eine Prognose für den 8.Spieltag
SC Charlottenburg - Berlin Türkspor
Spiel auf Messers Schneide
⚽ mein Tipp: 2:1
1. FC Wilmersdorf - FSV Spandauer Kickers
Spaki stark diese Saison
⚽ mein Tipp: 2:2
Füchse Berlin - SC Staaken
Heimsieg
⚽ mein Tipp: 3:0
SFC Stern 1900 - SSC Südwest 1947
Remis im Derby!
⚽ mein Tipp: 1:1
SV Empor Berlin - VSG Altglienicke II
VSG stark
⚽ mein Tipp: 0:2
Frohnauer SC 1946 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Unentschieden verdächtig
⚽ mein Tipp: 1:1
Berliner SC - VfB Fortuna Biesdorf
Schattes Team macht das
⚽ mein Tipp: 2:0
Polar Pinguin Berlin - TSV Rudow Berlin
Polars Teamgeist setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 2:1
TSV Mariendorf 1897 - SV BW Hohen Neuendorf
Hohen Neuendorf erkämpft sich einen Punkt
⚽ mein Tipp: 2:2
Hier Infos, Daten und News vom SCC Torwarttrainer Oliver Hähnke
Alles über die Berlin-Liga hier:
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!